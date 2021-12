VIDEO: mujer grabó el momento en que un taxista la acosa

Una joven utilizó sus redes sociales para denunciar el momento en que un taxista la acosa en Bogotá.

La mujer iba dentro del vehículo rumbo a la dirección que le había indicado al conductor y en medio del trayecto este le hizo varias propuestas salidas de contexto.

La joven al ver lo que estaba sucediendo, decidió comenzar a grabar para así luego denunciarlo en las redes sociales.

En las imágenes que ya están en internet solo se ve a la mujer pero de fondo se escucha al chofer hacerle varias preguntas “A mí me gustaría que tu compraras un apartamentico, me fascinaría. Y yo la llenaría de besos y embelesos. Si comprara una casita de esas que queda por aquí para arriba. ¿De esas casas sabe que es lo que me molesta? Que son chiquitas, ¿sí se da cuenta? Imagínese los dos viviendo ahí, tú me llamas por celular: amor, ¿dónde estás? Y yo voy a buscarte…”.

Un rato después se escucha al taxista cambiarle de tema pero le sigue haciendo algunas preguntas personales “¿Y su hermano en qué trabaja? ¿También es profesor? ¿Y ese está ahorita en el apartamento? ¿Es hermano hermano o puro cuento?”, dijo el taxista, a lo que la joven le responde “Ajá, el me cuida un montón. Es hermano mayor…”.

La joven compartió este video y escribió “Por eso nos da miedo subirnos a un taxi”.

El video se viralizó en las redes y la reacción de la ciudadanía no se hizo esperar y lo tildaron de acoso.

Horas más tarde la chica compartió otros videos en su cuenta de TikTok en los que cuenta lo sucedido y aclaró que reaccionó de esa manera porque le daba miedo que el taxista le hiciera algo.

