Video: Tres diferencias entre estar SOLO y estar SOLTERO

A veces tienes a alguien al tu lado y eso no significa que te sientas acompañado; de hecho, te puede dar igual.

Estas son las tres diferencias entre estar solo y estar soltero:

No son sinónimos: Si no tienes pareja, no tienes por qué hundirte en la tristeza. Es el momento perfecto para salir y disfrutar al máximo.

La solería es un estado civil: Que no tengas una persona a tu no, no quiere decir que estarás así el resto de tu vida.

La soledad es algo más profundo.

La sensación de estar solo es un reflejo de baja autoestima o que hay algo más que no agobia y no es solo ‘no tener pareja’.

Tanto la soltería como la soledad pueden llegar a ser muy positivas. Son momentos para conocernos a nosotros mismos y reflexionar.

