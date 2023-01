Hombre viajó a Barranquilla y olvidó una millonada en un taxi

La celebración de año nuevo suele ser una fiesta muy esperada por muchos, ya que al ser el inicio de un nuevo año muchos viajan para reencontrarse con su familia, pero para algunos termina siendo un dolor de cabeza.

Cómo es el caso de un empresario originario de Barranquilla identificado como Silvio Ramírez, el cual después de pasar muchas navidades y fines de años lejos de su familia decidió regresar a su ciudad para celebrar junto a ellos la llegada del 2023.

El hombre quién reside en España desde hace ya 17 años, llegó a Colombia con la alegría de reencontrarse con los suyos, sin embargo, está dicha duro poco ya que perdió una alta suma de dinero en el taxi que tomó del aeropuerto a su lugar de destino.

En una entrevista dada por el empresario a Noticias Caracol, indicó que: "El chico me bajó las maletas que tenía en el coche, pero el maletín no me lo bajó. En el maletín estaban mis documentos y cierta cantidad de dinero", afirmó el hombre.

Según el barranquillero en su maleta había cerca de 16000 euros, lo que corresponde a cerca de 83 millones de pesos colombianos, "Teníamos un ahorro para unas cosas que íbamos a hacer con la familia y en la casa" aseguró Ramírez en el informativo.

El hombre al no poder dar con la persona qué se llevó el dinero, puso una denuncia ante las autoridades y además pidió ayuda a la asociación de taxis del aeropuerto para que lo ayuden a encontrar sus pertenencias.

Al parecer dicha denuncia le permitió al empresario recuperar sus documentos personales, qué al igual que el dinero venían en la maleta extraviada, "A la gente que cogió el maletín se le dijo que por tenerlo se le iba a dar una buena recompensa. Además, es un dinero que no van a poder cambiar porque están en una denominación muy alta y todas las cajas de cambio ya están alertadas tanto en Barranquilla como en Cartagena".

