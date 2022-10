Video: dejaron "tirado" en plena selva del Darién a caleño; hasta se le llevaron los dólares

A través de las redes sociales se conoció una de las miles historias de migrantes que se lanzan diariamente a la peligrosa travesía de la selva del Darién, todo con un solo propósito: llegar a Estados Unidos y mejorar su calidad de vida.

Según el video viral, se trata de un hombre identificado como Juan Felipe, nacido en Cali, quien habría sido abandonado por el grupo con el que atravesaba la selva. En las imágenes el migrante se deja ver agotado, pálido y aparentemente rendido.

Publicidad

“Me quise dar la nueva oportunidad de vida para irme a los Estados Unidos y realmente no le aguanté el ritmo a las personas con las que iba. Me dejaron tirado y se me llevaron la plata, los poquitos dólares que tenía”, relató.

Juan Felipe contó que empezó a quedar atrás cuando el hambre lo atacó y que, además, habría rodado colina abajo, lo que le ocasionó una lesión en uno de sus pies.

El migrante además reveló que uno de los 'coyotes' se le llevó el "poquito" dinero que tenía: aproximadamente uno 400 dólares.

Aunque el hombre fue encontrado por otro grupo de migrantes, a quien precisamente les contó su historia, se desconoce cuál fue su suerte.

Publicidad

Al respecto, usuarios abrieron un debate en redes sobre el hecho de haber dejado "tirado" al hombre; unos sintieron pena y enviaron mensajes de aliento, mientras otros aseguraron que, aunque sea cruel, nadie puede detenerse y perder de vista el anhelado "sueño americano".

Más de 160.000 migrantes irregulares han llegado en lo que va de año a Panamá tras atravesar la jungla, una nueva cifra histórica que superó ya la previa: 133.726 en el 2021.

Publicidad

La gran mayoría de los que viajan este año por esa ruta son venezolanos, aunque también hay colombianos, haitianos, cubanos, ecuatorianos y de otras nacionalidades latinoamericanas, africanas y asiáticas. Todos van rumbo a Norteamérica en busca de una mejor calidad de vida.

EEUU acogerá algunos migrantes venezolanos; expulsará otros

Vale la pena mencionar que a principios de esta semana el Gobierno de EE.UU. anunció un cambio en su política migratoria hacia los venezolanos que implica devolver a México a los que crucen la frontera desde México.

Aunque algunos migrantes continúan con la travesía a toda costa, algunos ya estarían devolviéndose en miras a que lo más seguro es que sean retornados.

Publicidad

Tras la decisión, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) afirmó este viernes que "no es justo" que se expulse a los ciudadanos de Venezuela que se encontraban dentro de Estados Unidos antes de la nueva política migratoria estadounidense para migrantes de esa nacionalidad.

La organización del exilio, con sede en Miami, reaccionó así a la política que protege a los venezolanos que llegan por vía aérea a EE.UU. pero no acepta solicitudes de asilo en la frontera.

Publicidad

"No es apropiado, ni justo que venezolanos que ya se encontraban dentro de Estados Unidos antes de la orden emitida por el Departamento de Seguridad de la Nación, les sea aplicada está medida", dijo en un comunicado José Antonio Colina, presidente de Veppex.

📲Otro caleño fue visto en la selva El Tapón, Darién intentando conseguir el sueño americano. Juan Felipe dice haber sido hurtado por un "Coyote" y abandonado.



(Vía: The New Legend) pic.twitter.com/g3e5D4PB55 — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) October 14, 2022

También puedes ver: Infidelidades de famosos: Adam Levine y Behati Prinsloo - Ricky Martin-