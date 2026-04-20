Burger Master 2026 en Bogotá; lista de restaurantes y fechas

La espera terminó para los fanáticos de las buenas mordidas. Desde este 20 hasta el 26 de abril de 2026, Colombia se transforma en el escenario de una competencia donde el único juez eres tú.

El Burger Master 2026 regresa bajo el liderazgo de Tulio Recomienda, poniendo a prueba la creatividad de chefs en más de 50 ciudades y municipios del país.

Puedes leer: Tres hamburguesas que Tulio recomienda sí o sí en Bogotá, Medellín y Barranquilla



El plan es simple pero ambicioso: recorrer la mayor cantidad de locales, probar sus propuestas exclusivas y decidir quién merece el trono de la mejor hamburguesa de la nación.



Para esta edición, el trato es irresistible. Cada restaurante participante ofrece su creación estrella por un precio único de 21.000 pesos.

Este valor permite que el público explore recetas innovadoras que incluyen desde panes tipo brioche artesanales hasta carnes maduradas y salsas de autor que no encontrarás en ningún otro momento del año.

El impacto de este evento es masivo; tan solo el año pasado se vendieron más de 3,3 millones de hamburguesas, moviendo la economía del sector de una forma impresionante.

¿Cómo participar y votar en el Burguer Master?

No se trata solo de comer; tu opinión es la que define a los ganadores. Para que tu voto cuente, es obligatorio descargar la aplicación de 'Tulio Recomienda'.

Publicidad

En esta plataforma encontrarás el mapa interactivo con todas las sedes participantes y el espacio para calificar cada hamburguesa que pruebes. Al final del festival, los cinco restaurantes con las mejores calificaciones de cada ciudad recibirán un galardón que los posiciona como los reyes de la temporada.

Puedes leer: ¿Cuánto vale inscribirse al Burger Master? Tulio Recomienda revela cifra real y requisitos



Burguer Master en Bogotá 2026

La capital colombiana se ha dividido en zonas estratégicas para que puedas organizar tu ruta sin perderte ninguna joya gastronómica.

Publicidad

Zona Norte (Usaquén, Cedritos, Colina): Encontrarás nombres fuertes como Bícono, que repite su apuesta por la calidad, junto a Gratin Burger, El Chori Charrúa, y Burger Town. También se suman a la lista Hat-Trick Burgers, Longos, Burger Depot, y propuestas como The Red Turtle o Cinqo Burgers.

Encontrarás nombres fuertes como Bícono, que repite su apuesta por la calidad, junto a Gratin Burger, El Chori Charrúa, y Burger Town. También se suman a la lista Hat-Trick Burgers, Longos, Burger Depot, y propuestas como The Red Turtle o Cinqo Burgers. Chapinero y Zona G: Este corazón gourmet cuenta con la participación de Oak, Birrería Macha, Craft Burgers, El Cebollero, y Le BBQ. No puedes dejar pasar a Hache de Hamburguesa, Notorio, Chefs With Attitude y la curiosa propuesta de Godo Facts Food.

Este corazón gourmet cuenta con la participación de Oak, Birrería Macha, Craft Burgers, El Cebollero, y Le BBQ. No puedes dejar pasar a Hache de Hamburguesa, Notorio, Chefs With Attitude y la curiosa propuesta de Godo Facts Food. Occidente y Sur (Modelia, Kennedy, Suba): Los sabores se intensifican en locales como XL Gourmet, Pecado Capital, Botero Burgers, La Hamburguesa Mecánica y Mulata Burger. En áreas como Castilla y Ciudad Montes, las opciones se multiplican para que nadie se quede con las ganas.

Los sabores se intensifican en locales como XL Gourmet, Pecado Capital, Botero Burgers, La Hamburguesa Mecánica y Mulata Burger. En áreas como Castilla y Ciudad Montes, las opciones se multiplican para que nadie se quede con las ganas. Alrededores (Chía, Cajicá, Zipaquirá): Si prefieres un plan fuera de la ciudad, la Sabana ofrece opciones como La Morella, Oveja Negra, Vulgar Bistró, y Frikadell Burger en Ubaté.

Restaurantes del Burguer Master 2026 en Medellín

La capital antioqueña no se queda atrás y presenta una lista de competidores que prometen derretir paladares. Entre los participantes destacan Inmerso, Fixión Burger, The Vice Burger, y Rib Eye Parrilla & Bar.

La variedad es total con nombres como Canibal, Sexy Burgers, Raj Burger, Bunker Burger, y Masfinca. Los amantes de los clásicos podrán visitar Classic Diner, mientras que quienes buscan algo disruptivo tienen a Bizarro, All Day Café o Malafama Restobar.