¡Dolorosa verdad! Hello Kitty no es un gato; su creadora lo confirma

En medio de la celebración por el 50 aniversario de Hello Kitty, una declaración de Jill Koch, vicepresidenta senior de marketing y gestión de marca de Sanrio, ha generado un gran revuelo entre los fanáticos de todo el mundo.

En el programa 'Today Show' de NBC, Koch reveló que Hello Kitty no es, en realidad, un gato. Esta afirmación ha dejado perplejos a millones de seguidores que, durante décadas, han identificado al personaje como una adorable gatita.

Hello Kitty, cuyo verdadero nombre es Kitty White, nació el 1 de noviembre en los suburbios de Londres. Según Koch, "Hello Kitty es una niña pequeña nacida y criada en los suburbios de Londres.

Tiene una mamá, un papá y una hermana gemela llamada Mimmy, que también es su mejor amiga". Esta caracterización sorprendente destaca que Kitty nunca ha sido representada caminando en cuatro patas, sino siempre como una criatura bífida.

Publicidad

Christine R. Yano, antropóloga y colaboradora de Sanrio, también respaldó esta afirmación. En una entrevista con ABC, Yano explicó: "Hello Kitty no es un gato. Es un personaje de dibujos animados. Es una niña. Es una amiga. Pero no es un gato. Nunca se la representa en cuatro patas. Camina y se sienta como una criatura de dos patas". Además, Yano destacó que Hello Kitty tiene un gato como mascota, llamado Charmmy Kitty, lo que refuerza aún más su identidad humana.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de reacciones, con muchos fanáticos expresando su sorpresa y confusión. Algunos usuarios en Facebook manifestaron su rechazo a esta revelación, llamándola "blasfemia".

Publicidad

A pesar de la sorpresa inicial, la popularidad de Hello Kitty parece inquebrantable. Desde su creación en 1974, el personaje ha generado ingresos de aproximadamente 84,5 mil millones de dólares, convirtiéndose en una de las franquicias más lucrativas del mundo, solo superada por Pokémon.

La imagen de Hello Kitty ha aparecido en alrededor de 50.000 productos vendidos en 130 países, y su audiencia sigue creciendo.

Sanrio no solo se detiene en aclarar la identidad de su personaje más famoso, sino que también continúa expandiendo su universo.

Recientemente, la empresa anunció el lanzamiento de "Hello Kitty Island Adventure", un videojuego que combina elementos de "Animal Crossing" y "Disney Dreamlight Valley".

Publicidad

Esta nueva incursión en el mundo de los videojuegos promete atraer tanto a los seguidores veteranos como a los nuevos, asegurando que Kitty White mantenga su relevancia en el cambiante panorama del entretenimiento digital.

La historia de Hello Kitty es un ejemplo de cómo un personaje puede trascender generaciones y fronteras culturales. Con su origen en los suburbios de Londres y su evolución a ícono global, Hello Kitty sigue siendo una figura entrañable y relevante, a pesar de las revelaciones sorprendentes sobre su verdadera identidad.

Publicidad

Este año, en honor a su 50 aniversario, se han planificado múltiples celebraciones. Entre ellas, destaca la edición limitada de un helado de Hello Kitty lanzado por Van Leeuwen Ice Cream, coincidiendo con el Día Nacional del Helado.

Además, la popular cantante Katy Perry, quien tiene un tatuaje de Hello Kitty en un dedo, sigue demostrando el impacto cultural del personaje.

El parque temático Hello Kitty Land en Tokio y la presencia del globo de Hello Kitty en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s son solo algunos ejemplos del legado duradero de este icónico personaje.

Mira también: Mensaje reflexivo