Así de fácil puedes cambiar tu celular viejo por uno nuevo; te dan jugosos bonos

Si estás buscando una opción conveniente para deshacerte de tu celular viejo y adquirir un nuevo dispositivo, los almacenes Éxito tienen una oferta que podría interesarte. Gracias a una colaboración con Refurbi, la cadena de almacenes lanzó el ‘plan retoma’, una iniciativa que permite a los colombianos entregar su celular antiguo en buen estado como parte de pago para adquirir un modelo más reciente.

Este programa ofrece bonos que van desde COP$200,000 hasta COP$3,000,000, dependiendo del estado y el modelo del dispositivo que entregues. La opción está disponible tanto para usuarios de iPhone como de Android, aunque el plan es especialmente atractivo para aquellos con modelos de iPhone 8 en adelante, que son los más solicitados dentro de esta campaña.

El proceso es bastante sencillo: solo necesitas llevar tu celular a uno de los puntos de Refurbi ubicados en almacenes Éxito. Allí, un operador especializado evaluará el estado del dispositivo y te ofrecerá un bono cuyo valor dependerá de la condición en la que se encuentre el aparato. Este bono puede ser utilizado como parte del pago de tu nuevo celular, lo que facilita la actualización de tu dispositivo sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero de una sola vez.

Es crucial que el celular esté en buen estado para que puedas recibir un bono significativo. Esto significa que el dispositivo no debe tener la pantalla rota ni mostrar signos evidentes de caídas o daños. Además, es fundamental que el equipo esté bien conservado, ya que la idea es que pueda tener una segunda vida útil una vez que lo entregues.

El 'plan retoma' no solo es una manera efectiva de actualizar tu celular, sino que también contribuye al reciclaje y reutilización de dispositivos, lo cual es beneficioso para el medio ambiente. La iniciativa no solo facilita el acceso a la tecnología más reciente, sino que también ofrece una solución para aquellos dispositivos que, aunque ya no son útiles para sus propietarios actuales, aún pueden ser valiosos para otros.

Este plan es una excelente opción para aquellos que desean cambiar su celular sin complicaciones y con un ahorro considerable. Según un asesor de Refurbi, "Puedes traer un equipo de cualquier referencia. Podemos ofrecer bonos que van desde 200 mil hasta 3 millones de pesos, siempre que el celular esté en buen estado, sin golpes ni pantalla rota, y que pueda tener una segunda vida".

