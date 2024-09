Así puedes estudiar gratis en la Universidad Militar; paso a paso para inscribirte

El programa Matrícula Cero es una iniciativa del Gobierno Nacional que permite a jóvenes de todo el país acceder a la educación superior de manera gratuita. Una de las instituciones participantes es la Universidad Militar Nueva Granada, que ofrece este beneficio en convenio con el Ministerio de Educación. Si estás interesado en ser parte de este programa, aquí te explicamos paso a paso cómo inscribirte.

¿Qué es Matrícula Cero?

Este programa cubre el valor de la matrícula ordinaria para estudiantes de pregrado que cumplan con los requisitos establecidos. La Universidad Militar Nueva Granada se suma a otras 64 instituciones de educación superior, tanto técnicas como tecnológicas, que participan en esta iniciativa. El objetivo es garantizar que los estudiantes de bajos recursos puedan continuar su formación académica sin la preocupación del costo de la matrícula.

Requisitos para acceder a Matrícula Cero

Para ser beneficiario de Matrícula Cero, es necesario:



Inscribirte en una institución participante: Debes postularte en alguno de los programas de pregrado ofrecidos por la Universidad Militar o cualquier otra institución adscrita al convenio del Ministerio de Educación. Ser admitido: Una vez admitido en la institución, tendrás que presentar una serie de documentos que certifiquen que cumples con los requisitos del programa de gratuidad.

Una foto a color tamaño 3x4 tipo documento (todos)

Fotocopia nítida del documento de identidad (para extranjeros: pasaporte, visa de estudiante y cédula de extranjería con vigencia del período académico a cursar)

Fotocopia del diploma o acta de grado según requisito (extranjeros convalidado)

Fotocopia tarjeta profesional a nivel nacional (todos)

Fotocopia del certificado del servicio social obligatorio o certificado de excepción del servicio social obligatorio por parte del Ministerio de Salud (Nacionales)

Certificado de vacunación ocupacional para profesionales de la salud o titulación de anticuerpos (todos)

Examen Oftalmológico (programas quirúrgicos)

Examen Psiquiátrico (para Especialización en Psiquiatría)

Certificado de cursos de soporte vital básico y soporte vital avanzado vigente durante el tiempo que dure la especialización (todos)

Certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en cualquiera de sus regímenes, o a un régimen exceptuado o especial en salud, con fecha de vigencia no mayor a 30 días

Autorización para el tratamiento de datos personales firmada y diligenciada.

Estudiantes / FOTO: Lexica AI

Requisitos que debes cumplir para ser beneficiario de Matrícula Cero



Estrato socioeconómico: Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, o no estar estratificado. Es necesario presentar un recibo de servicios públicos que lo demuestre.

Es necesario presentar un recibo de servicios públicos que lo demuestre. Población especial: Los aspirantes que pertenezcan a comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, Rrom o campesinas, o aquellos que sean víctimas del conflicto, deben aportar certificados expedidos por las entidades correspondientes, como el Ministerio del Interior o la Unidad para las Víctimas.

como el Ministerio del Interior o la Unidad para las Víctimas. Personas con discapacidad: Se requiere una certificación emitida por el Ministerio de Salud o las secretarías de salud locales.

Beneficiarios del SISBEN: Si perteneces a los grupos A, B o C del SISBEN, tendrás que presentar un certificado del Departamento Nacional de Planeación. Este documento no debe tener más de 30 días de antigüedad.

Proceso de inscripción

El proceso de inscripción es sencillo si sigues los pasos adecuados:



Inscripción en el programa de tu elección: Revisa la oferta académica y completa tu solicitud en la sección de admisiones de la página web de la Universidad Militar Nueva Granada en este link. Entrega de documentos: Asegúrate de proporcionar todos los soportes necesarios mencionados anteriormente. Solicitud de Matrícula Cero: La Universidad será la encargada de enviar la solicitud al Ministerio de Educación. Solo se considerará matriculado al estudiante que cumpla con todos los requisitos académicos y financieros.

¿Qué pasa si no cumples con los requisitos para Matrícula Cero?

Si no cumples con alguno de los requisitos o no entregas la documentación a tiempo, no serás considerado para la matrícula gratuita. En ese caso, tendrás que pagar el valor total de la matrícula con tus propios recursos en las fechas establecidas por la Universidad Militar Nueva Granada.

