SENA abre cursos de inglés GRATIS con 13 niveles disponibles; paso a paso para inscribirte

Aprender un segundo idioma representa una excelente oportunidad para abrirte puertas en los campos laboral y académico. Por esta razón, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) mantiene abierta la oferta de su programa de formación titulado English Does Work 2026, una alternativa gratuita y 100 % virtual pensada para quienes buscan mejorar sus habilidades en esta lengua.

No es necesario asistir de manera presencial a un salón de clases para aprender el idioma. La formación del SENA está diseñada para que estudies de forma práctica, flexible y dinámica, sin importar cuál sea tu nivel actual de inglés.

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Además, el programa cuenta con una estructura de 13 niveles de aprendizaje, lo que te permite avanzar progresivamente hasta alcanzar el nivel B2.



¿Cómo inscribirse a los cursos de inglés gratis del SENA en 2026?

Si quieres aprovechar esta oportunidad de estudio en 2026, debes saber que el proceso de postulación se realiza por internet de manera muy sencilla. Para llevar a cabo tu inscripción correctamente, solo debes seguir estos pasos desde cualquier dispositivo con acceso a la red:

Ingresa a la plataforma oficial: Abre tu navegador de preferencia y entra a la dirección web betowa.sena.edu.co. Selecciona la modalidad: Dentro de las opciones del portal, haz clic en la sección identificada como “Carreras virtuales”. Busca la oferta de tu interés: Revisa los programas educativos disponibles en el catálogo y localiza el curso de inglés que se adapte a tus necesidades. Completa tu registro: Sigue detalladamente las indicaciones de la plataforma hasta finalizar el trámite de inscripción.

Un detalle importante que debes tener en cuenta es que cada nivel de formación puede contar con requisitos específicos de postulación. Por este motivo, es recomendable que revises con atención las condiciones exigidas antes de enviar tu solicitud a cualquiera de los cursos.

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¿Qué consejos te ayudan a aprender inglés más rápido desde casa?

Recuerda que para dominar el idioma no basta únicamente con tomar las clases. Si deseas acelerar tu proceso de aprendizaje desde la comodidad de tu hogar, puedes poner en práctica una serie de recomendaciones cotidianas:

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