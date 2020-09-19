La Kalle Ernesto Calzadilla
Ernesto Calzadilla
-
Ernesto Calzadilla sorprende con radical cambio de look; muchos no lo reconocieron
El reconocido presentador vuelve a dar de qué hablar con un cambio que sorprendió a todos, además de nuevos proyectos que reafirman su lugar en el mundo del entretenimiento.
-
¿Qué le pasó? Ernesto Calzadilla preocupa a fanáticos por su impresionante cambio físico
El presentador quiso mostrar su nuevo estilo de vida pero terminó fuertemente criticado.
-
No lo creerás, estos son los amores que Amparo Grisales ha tenido en su vida
A lo largo y ancho de su historia, la actriz se ha ganado el amor de estos galanes.
-
Video: Amparo Grisales le ‘partió el bizcocho’ a Ernesto Calzadilla en su cumpleaños
La actriz lo invitó a una celebración privada en su casa.
-
“¡Que se QUITE la chaqueta!”, le piden a Ernesto Calzadilla por esta foto semidesnudo
No lo bajan de “cosita rica” por una foto que publicó, pero le piden se quite la chaqueta para verlo completo.
-
CONFIRMADO: ¡Melina Ramírez será la nueva presentadora de 'Yo Me Llamo' 2018!
La modelo y presentadora caleña es la elegida para conducir junto con Ernesto Calzadilla.
-
¿Volvieron? Ernesto Calzadilla se besó apasionadamente con esta actriz
¿Hacen buena pareja?
-
El presentador que DERRITE a Jessica Cediel
¿Coqueteo o broma? Ernesto Calzadilla
-
Bronceado y en NARIZONA: Foto de Calzadilla que tiene a todas chorreando babas
Solo piropos ha recibido el presentador.
-
¿Será VENGANZA contra Pipe Bueno? Jessica Cediel casi se CHUPETEA con Calzadilla
Los presentadores de Yo Me Llamo dejaron con la boca abierta a más de uno.