La Kalle  / Ernesto Calzadilla

Ernesto Calzadilla

  • Ernesto Calzadilla sorprende con radical cambio de look; muchos no lo reconocieron
    Ernesto Calzadilla, presentado colombo-venezolano
    Foto: Instagram @ernestocalzadillaoficial
    Farándula

    Ernesto Calzadilla sorprende con radical cambio de look; muchos no lo reconocieron

    El reconocido presentador vuelve a dar de qué hablar con un cambio que sorprendió a todos, además de nuevos proyectos que reafirman su lugar en el mundo del entretenimiento.

    Ernesto Calzadilla
    Farándula

    ¿Qué le pasó? Ernesto Calzadilla preocupa a fanáticos por su impresionante cambio físico

    El presentador quiso mostrar su nuevo estilo de vida pero terminó fuertemente criticado.

    No lo creerás, estos son los amores que Amparo Grisales ha tenido en su vida
    Farándula

    No lo creerás, estos son los amores que Amparo Grisales ha tenido en su vida

    A lo largo y ancho de su historia, la actriz se ha ganado el amor de estos galanes.

    Video: Amparo Grisales le ‘partió el bizcocho’ a Ernesto Calzadilla en su cumpleaños
    Farándula

    Video: Amparo Grisales le ‘partió el bizcocho’ a Ernesto Calzadilla en su cumpleaños

    La actriz lo invitó a una celebración privada en su casa.

    Farándula

    “¡Que se QUITE la chaqueta!”, le piden a Ernesto Calzadilla por esta foto semidesnudo

    No lo bajan de “cosita rica” por una foto que publicó, pero le piden se quite la chaqueta para verlo completo.

    Música

    CONFIRMADO: ¡Melina Ramírez será la nueva presentadora de 'Yo Me Llamo' 2018!

    La modelo y presentadora caleña es la elegida para conducir junto con Ernesto Calzadilla.

    Música

    ¿Volvieron? Ernesto Calzadilla se besó apasionadamente con esta actriz

    ¿Hacen buena pareja?

    Música

    El presentador que DERRITE a Jessica Cediel

    ¿Coqueteo o broma? Ernesto Calzadilla

    Virales

    Bronceado y en NARIZONA: Foto de Calzadilla que tiene a todas chorreando babas

    Solo piropos ha recibido el presentador.

    Noticias

    ¿Será VENGANZA contra Pipe Bueno? Jessica Cediel casi se CHUPETEA con Calzadilla

    Los presentadores de Yo Me Llamo dejaron con la boca abierta a más de uno.