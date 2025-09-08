Ernesto Calzadilla sorprende con radical cambio de look; muchos no lo reconocieron

Ernesto Calzadilla, uno de los presentadores y actores más reconocidos de Latinoamérica, vuelve a ser tema de conversación gracias a una transformación física que dejó impactados a sus seguidores.

El carismático colombo-venezolano, recordado por su participación en exitosos programas como Yo Me Llamo y por ser conductor del Festival Internacional del Humor, ha construido una trayectoria sólida en la televisión.

Sin embargo, en esta ocasión no fueron sus proyectos los que acapararon la atención, sino su nuevo look. A lo largo de los años, Calzadilla se ha caracterizado por experimentar con su imagen.



Desde lucir una melena larga hasta estilos más clásicos, siempre generando opiniones divididas entre sus fans. En el pasado, incluso sus canas se convirtieron en tema de debate, aunque él siempre ha mantenido una actitud relajada frente a las críticas.

¿Cómo quedó Ernesto Calzadilla por su cambio de look?

En esta oportunidad, el presentador sorprendió al aparecer completamente rapado, un cambio radical que eligió para celebrar su cumpleaños número 51. La transformación fue tan notoria que muchos seguidores lo calificaron como “irreconocible” en redes sociales, donde la conversación se volvió tendencia.

Calzadilla exploró nuevos retos tras su salida de los grandes escenarios televisivos. En 2021 participó en la tercera temporada de un reconocido reality de cocina, donde, aunque fue eliminado en las primeras etapas, conquistó al público con su espontaneidad, sentido del humor y cercanía con los demás concursantes.

Esta experiencia, lejos de ser un tropiezo, se convirtió en una oportunidad para mostrar una faceta más auténtica y humana. Posteriormente, decidió retomar su pasión por la actuación y lo hizo a lo grande con su participación en la exitosa producción de Netflix Pálpito.

Nuevo look de Ernesto Calzadilla Foto: captura de pantalla Instagram @ernestocalzadillaoficial

Este proyecto marcó su regreso a la pantalla después de más de cinco años, y no pasó desapercibido: su interpretación fue aplaudida por críticos y espectadores, consolidándolo nuevamente como un actor versátil y capaz de adaptarse a diferentes géneros y formatos.

Pero el presente de Ernesto va más allá de sus logros profesionales. Hoy, no solo sorprende a sus seguidores con un look completamente renovado, sino que demuestra que la reinvención personal es parte de su esencia.

Desde su imagen hasta sus proyectos, el presentador y actor continúa evolucionando, adaptándose a los cambios del entretenimiento y aprovechando el auge de las plataformas digitales para mantenerse vigente. Con más de cinco décadas de vida y una carrera llena de éxitos, Calzadilla sigue siendo un referente de talento y carisma en la industria latinoamericana.

