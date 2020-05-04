La Kalle Estambul
Estambul
Después de 13 años, reconocida aerolínea retoma sus vuelos a la "ciudad más peligrosa"
Turkish Airlines reanudará vuelos a Alepo, considerada la ciudad más peligrosa, desde el primero de agosto de 2025, marcando un hito en la reapertura internacional de Siria tras años de conflicto.
VIDEO: Desconsolado llanto de un hombre al que le refundieron sus perros en el aeropuerto
"Mis perros" gritaba el hombre quien en medio del desespero se tiraba al piso; las imágenes despertaron la solidaridad.
Estampida durante celebración de Halloween deja al menos 120 muertos; los videos son desgarradores
Según testigos, la tragedia ocurrió tras una caída colectiva desde una pendiente.
Crece la familia: Radamel Falcao y su esposa presentan a su nuevo integrante
El futbolista colombiano compartió la noticia a través de sus redes sociales con un video y varias fotografías.
Revelan la primera foto de Falcao después de sufrir violenta fractura en el rostro tras un cabezazo
El jugador estará tres semanas fuera de las canchas debido a la fuerte lesión, mientras que el otro futbolista se encuentra estable bajo revisión médica.
Una gatita preocupada por su cría, la llevó al hospital para que le salven la vida
La felina, al ver que su pequeño estaba en mal estado decidió buscar ayuda médica.
¿Peso pesado? CONTROVERSIAL BANQUETE que se dio Nicolás Maduro en Estambul
No solo demostró su peso político, sino también todo lo que come en plena crisis venezolana.