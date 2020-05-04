Publicidad

  • Después de 13 años, reconocida aerolínea retoma sus vuelos a la "ciudad más peligrosa"
    Turksh Airlines, aerolínea
    Foto: skytraxrating.com / bbc.com
    Internacional

    Después de 13 años, reconocida aerolínea retoma sus vuelos a la "ciudad más peligrosa"

    Turkish Airlines reanudará vuelos a Alepo, considerada la ciudad más peligrosa, desde el primero de agosto de 2025, marcando un hito en la reapertura internacional de Siria tras años de conflicto.

    Perros perdidos en aeropuerto
    / FOTO : Twitter
    Virales

    VIDEO: Desconsolado llanto de un hombre al que le refundieron sus perros en el aeropuerto

    "Mis perros" gritaba el hombre quien en medio del desespero se tiraba al piso; las imágenes despertaron la solidaridad.

    Estampida durante Halloween en Seúl
    /Foto: captura video
    Noticias

    Estampida durante celebración de Halloween deja al menos 120 muertos; los videos son desgarradores

    Según testigos, la tragedia ocurrió tras una caída colectiva desde una pendiente.

    Falcao y Lorelei
    / Foto: Instagram
    Virales

    Crece la familia: Radamel Falcao y su esposa presentan a su nuevo integrante

    El futbolista colombiano compartió la noticia a través de sus redes sociales con un video y varias fotografías.

    Falcao cuestiona que se prohíban los abrazos para celebrar goles en la Bundesliga
    Falcao referencia // FOTO: AFP
    Deportes

    Revelan la primera foto de Falcao después de sufrir violenta fractura en el rostro tras un cabezazo

    El jugador estará tres semanas fuera de las canchas debido a la fuerte lesión, mientras que el otro futbolista se encuentra estable bajo revisión médica.

    Una gatita preocupada por su cría, la llevó al hospital para que le salven la vida
    Gato callejero lleva su cria al hospital // FOTO: Captura Twitter
    Virales

    Una gatita preocupada por su cría, la llevó al hospital para que le salven la vida

    La felina, al ver que su pequeño estaba en mal estado decidió buscar ayuda médica.

    La Kalle - Nicolás Maduro - Foto: AFP
    Virales

    ¿Peso pesado? CONTROVERSIAL BANQUETE que se dio Nicolás Maduro en Estambul

    No solo demostró su peso político, sino también todo lo que come en plena crisis venezolana.