Importante tienda de ropa recluta personal en Bogotá, Cali e Ibagué

El sector textil y de confecciones en Colombia es un importante generador de empleo, especialmente a través de la expansión de tiendas de ropa tanto nacionales como internacionales.

Marcas reconocidas como Seven Seven, conocida por su enfoque en la moda juvenil y urbana, han contribuido significativamente al crecimiento del empleo en este sector, y no solo incluye posiciones en ventas, atención al cliente y manejo de inventario, sino también en áreas como logística, distribución, y diseño.

Tiendas como Seven Seven juegan un rol crucial en este ecosistema al ofrecer oportunidades de empleo para jóvenes, especialmente en roles de ventas y gestión de tiendas. En 2023, el sector retail, que incluye a las tiendas de ropa, reportó un crecimiento en la generación de empleo del 5.2 por ciento, según el DANE.

A continuación te compartimos las vacantes que esta tienda de ropa tiene disponibles no solo en Bogotá sino también en Cali e Ibagué

Asesor comercial-Ibagué

Responsabilidades



Asesoría comercial y venta de productos.

Encargado de brindar información y orientar a los clientes sobre las prendas y accesorios de la Tienda

Debe tener habilidades para comunicarse de manera efectiva y persuasiva con los clientes para lograr ventas exitosas.

Encargado de apoyar todas las funciones operativas del almacén, (caja, orden, limpieza y surtido del almacén y bodega).

Requisitos



Experiencia: 6 meses

6 meses Nivel de estudios: Bachillerato completo hasta tecnólogo

APLICA AQUÍ

Asesor comercial-zona norte Bogotá

A cargo



Asesoría comercial y venta de productos.

Encargado de brindar información y orientar a los clientes sobre las prendas y accesorios de la Tienda

Debe tener habilidades para comunicarse de manera efectiva y persuasiva con los clientes para lograr ventas exitosas.

Encargado de apoyar todas las funciones operativas del almacén, (caja, orden, limpieza y surtido del almacén y bodega)

Perfil



Experiencia previa en posiciones de vendedor, asesor o promotor

Habilidad para liderar y manejar personal.

Excelente trato hacia el cliente.

Dominio de herramientas ofimáticas.

Ofrecemos



Salario base +comisión y prestaciones de ley.

Excelente clima laboral.

Capacitaciones continuas para un mejor desempeño en el puesto.

Requisitos



Experiencia: 6 meses

Nivel de estudios: Bachillerato completo hasta profesional

APLICA AQUÍ

Asesor comercial fines de semana-Bogotá

A cargo



Asesoría comercial y venta de productos.

Encargado de brindar información y orientar a los clientes sobre las prendas y accesorios de la Tienda

Debe tener habilidades para comunicarse de manera efectiva y persuasiva con los clientes para lograr ventas exitosas.

Encargado de apoyar todas las funciones operativas del almacén, (caja, orden, limpieza y surtido del almacén y bodega)

Perfil



Experiencia previa en posiciones de vendedor, asesor o promotor

Habilidad para liderar y manejar personal.

Excelente trato hacia el cliente.

Dominio de herramientas ofimáticas.

Oferta



Salario base +comisión y prestaciones de ley.

Excelente clima laboral.

Capacitaciones continuas para un mejor desempeño en el puesto.

Requisitos



Experiencia: 6 meses

Nivel de estudios: Bachillerato completo hasta profesional

APLICA AQUÍ

Encargado de tienda-Cali

Cargo



Conocer y manejar todos los medios de pago

Controlar el dinero en efectivo y los recibos de tarjeta de crédito.

Administrar la caja y mantener las operaciones de la tienda durante el turno.

Gestionar y liderar el personal que se encuentra a cargo.

Manejar las tareas de apertura y cierre de caja.

Realizar el control de inventarios.

Perfil



Experiencia previa en posiciones de cajero.

Habilidad para liderar y manejar personal.

Excelente trato hacia el cliente.

Dominio de herramientas ofimáticas.

Ofrecemos



Salario base +Comisión y prestaciones de ley.

Excelente clima laboral.

Capacitaciones continuas para un mejor desempeño en el puesto.

Requisitos



Experiencia: 1 año

Nivel de estudios: Bachillerato completo hasta especialización/maestría

APLICA AQUÍ