Ofertas de empleo: empresas que ofrecen buen salario y no piden experiencia

Con una amplia oferta de cargos destinados a asistir de manera telefónica a los usuarios de sus empresas, varias compañías abrieron ofertas de empleo en cargos relacionados al servicio al cliente.

La mayoría de estas ofertas no requieren de mucha experiencia laboral y son flexibles en cuanto al nivel de estudios para abrir mayores posibilidades a sus postulantes.

A continuación te dejamos tres vacantes, los requisitos, salario y el link para que puedas postularte.

Ofertas de empleo sin experiencia

Asesora comercial - Grupo Empresarial Ambar S.A.S

Responsabilidades: Identificar y contactar a clientes potenciales a través de diversos canales. - Presentar nuestros servicios a clientes potenciales. - Orientación hacia el cliente y capacidad para construir relaciones solidas. - Manejo de redes sociales y medios de reclutamiento. Salario: Mínimo legal vigente + prestaciones de ley + subsidio de transporte + variable por cumplimiento de objetivos -

Brindamos: Capacitaciones e inducción - Bonos por cumplimiento de metas

Horarios: a convenir con disponibilidad horarios rotativos.

Perfil: Bachiller, técnicos o tecnólogos.

Experiencia: Minima de un mes en servicio al cliente o atención al cliente.

Contratación: inmediata.

Requisitos

Nivel de estudios: Bachillerato completo

Ciudad de residencia: Otra (Yerevan) - Dosquebradas - Pereira - Santa Rosa de Cabal

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.000.000

Aplica aquí

Call Center-Thomas Greg

Horario de trabajo: Lunes a viernes 5 a.m. a 3 p.m. - NO se trabaja sábados ni domingos, turnos fijos, no rotativos .

Pago: Cada 10 días.

Contrato: Término indefinido

Ubicación: Avenida calle 100 #7 a -81- Edificio Universa Piso 9, (Con posibilidad de cambio a la sede del centro).

Salario fijo: $2.000.000 - (prestaciones de ley) + incentivos económicos por temas de rendimiento en la compañía.

Requisitos

Nivel de estudios: Bachillerato (grados 9°, 10° y 11°) hasta bachillerato completo

Ciudad de residencia: Bogotá, D.C.

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.800.000

Aplica aquí

Representante de servicio al cliente bilingue-Solvo Global

Responsabilidades: Recepcionar las llamadas que ingresen al departamento y transferir al área que corresponda y en caso tal que no atiendan, recibir la información y enviarla por correo electrónico.

· Atender con el debido respeto las diferentes solicitudes que puedan realizar los representantes de servicio por rutas, tales como: Localidades cerradas, las cuales realizan un primer contacto por parte del equipo de customer service intentando localizar al cliente para que nos reciba su orden, en caso tal que no sea posible comunicarnos con el cliente, se procede a notificar mediante mensaje de texto, WhatsApp y/o llamada sobre lo sucedido al departamento de ventas (inside salers y outside salers) para poder tener más apoyo en la situación, y en caso tal que el cliente en definitiva no atienda, se procede a evaluar con el departamento de logística si es posible regresar más tarde, cuando no es posible, se procede a generar RMA por la orden completa.

Oferta

- Excelente nivel de inglés (90%+)

- Habilidad para el servicio al cliente

- Disponibilidad para trabajo presencial en Medellín

- Horarios: lunes - sábado (8 a.m.-5 p.m.)

Beneficios

-Excelente ambiente laboral

-Contrato a término indefinido con la compañía

-Oportunidades de crecimiento en la empresa

-Oportunidad de formación en idiomas con Solvo University

Requisitos

Nivel de estudios: Bachillerato completo

Ciudad de residencia: Medellín

Salario a convenir

Aplca aquí

