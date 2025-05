El lugar secreto de tu lavadora donde se esconden medias y monedas; no lo creerás

Si alguna vez has sacado la ropa de la lavadora y notado que falta una media o has buscado sin éxito monedas que estaban en tus bolsillos, no estás solo.

Esta situación es más común de lo que parece y tiene una explicación que quizás no conocías. Según expertos en electrodomésticos, como los de Milar, estos pequeños objetos no desaparecen por arte de magia: en realidad, muchos quedan atrapados en una parte oculta de la lavadora.

¿Qué ocurre con los objetos pequeños que olvidamos en la ropa?

Cuando inicia el ciclo de lavado, las prendas se agitan con fuerza dentro del tambor.Si hay calcetines pequeños, botones, monedas, llaves u otros artículos sueltos, existe la posibilidad de que se deslicen entre las rendijas del tambor y caigan en un compartimento interno de la máquina.

Este espacio, que normalmente no es visible para el usuario, funciona como una especie de trampa que acumula estos objetos con el tiempo.

¿Cómo recuperar lo que se ha perdido?

La buena noticia es que esos objetos no están necesariamente perdidos para siempre. La experta de Milar asegura que con solo un destornillador es posible acceder a esta zona de la lavadora.

Para hacerlo, se debe apagar el electrodoméstico, desconectarlo de la corriente y dirigirse a la parte trasera. Allí se encuentran unos tornillos que sujetan una tapa.

Al retirarlos cuidadosamente, se accede a un compartimento en el que suelen aparecer medias solitarias, botones, monedas e incluso clips y hebillas de cabello.

Este truco no solo permite recuperar objetos perdidos, sino que también ayuda a mantener el buen funcionamiento de la lavadora, evitando obstrucciones que pueden dañar el motor o las mangueras internas.

Lavadora, imagen de referencia

Consejos para prevenir pérdidas futuras

Aunque este compartimento oculto puede ser un salvavidas, lo ideal es evitar que se acumulen objetos en el interior del electrodoméstico. Aquí algunos consejos útiles para prevenir pérdidas:



Revisar los bolsillos antes de meter la ropa a la lavadora. Esto evitará que monedas o llaves acaben atrapadas.

Usar bolsas de lavado para prendas pequeñas como medias, ropa interior o baby doll. Estas bolsas permiten que las prendas se laven sin riesgo de perderse.

No sobrecargar la lavadora, ya que el exceso de ropa puede empujar objetos hacia las zonas menos accesibles.

Inspeccionar el tambor al final de cada ciclo. A veces, los objetos quedan en los bordes o se adhieren al tambor.

a próxima vez que una media desaparezca misteriosamente o que una moneda deje de sonar en tu bolsillo, recuerde que el culpable podría ser su propia lavadora.

Con un poco de cuidado y mantenimiento, puede evitar pérdidas innecesarias y mantener su electrodoméstico funcionando en óptimas condiciones. Y si ya ha perdido algo, ahora sabe dónde buscar.