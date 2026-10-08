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La Kalle  / En Casa  / Esto es lo que no debes meter dentro de tu microondas; puedes provocar un incendio

Esto es lo que no debes meter dentro de tu microondas; puedes provocar un incendio

Aunque este electrodoméstico permite calentar alimentos rápidamente, no todos los objetos ni recipientes son aptos para introducirse en él.

Microondas en una cocina echando humo y generando chispas por meter elementos prohibidos que pueden provocar un incendio.
Evita provocar un incendio conociendo los objetos y alimentos que nunca debes introducir dentro de tu microondas.
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

El microondas se ha consolidado como uno de los electrodomésticos más utilizados en hogares, oficinas y restaurantes, gracias a su capacidad para calentar, preparar y descongelar alimentos en poco tiempo.

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Aunque los modelos actuales permiten programar los tiempos de funcionamiento y ajustar los niveles de potencia, existen ciertos recipientes y alimentos que requieren precauciones especiales, pues su uso inadecuado puede provocar accidentes o daños en el aparato.

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¿Qué no se puede introducir en el microondas?

Para evitar chispas, posibles incendios y daños en los componentes internos del electrodoméstico, es fundamental utilizar materiales adecuados para este tipo de calentamiento.

En primer lugar, se debe evitar introducir papel de aluminio y objetos metálicos, como ollas, utensilios o recipientes de acero inoxidable. Estos materiales pueden provocar chispas al interactuar con las microondas y aumentar el riesgo de incendio.

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Asimismo, se recomienda no utilizar platos ni tazas con detalles o acabados dorados, plateados o cromados, ya que pueden contener componentes metálicos que reaccionan durante el calentamiento.

En cuanto a los plásticos y recipientes desechables, es importante extremar las precauciones. Los envases que no están diseñados para soportar el calentamiento en microondas pueden deformarse y liberar sustancias que entren en contacto con los alimentos.

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Por eso, se debe comprobar que el fabricante los identifique como aptos para este uso.

¿Qué alimentos y recipientes debes evitar en el microondas?

Los envases comerciales de yogur, crema o margarina no deben utilizarse para calentar alimentos, a menos que el fabricante indique expresamente que son aptos para microondas. Estos recipientes suelen estar diseñados para almacenar productos, no necesariamente para soportar las temperaturas del calentamiento.

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En el caso de los termos, los fabricados en acero inoxidable no deben introducirse en el aparato debido a su contenido metálico. Los modelos de plástico solo deben utilizarse si el fabricante confirma que son aptos para microondas.

Por su parte, el vidrio que no está diseñado para soportar cambios de temperatura puede romperse durante el calentamiento. Por esta razón, es preferible utilizar recipientes resistentes al calor y aptos para este electrodoméstico.

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Además de revisar los envases, es indispensable prestar atención a los alimentos. Los huevos con cáscara, por ejemplo, pueden acumular vapor en su interior durante el calentamiento y explotar. Por ello, no deben calentarse enteros con cáscara dentro del microondas.

Asimismo, las verduras de hojas verdes pueden generar chispas en determinadas condiciones, especialmente si están muy secas y se calientan durante demasiado tiempo. Para reducir este riesgo, se recomienda seguir las instrucciones de preparación y utilizar recipientes adecuados.

Finalmente, existe una regla esencial para proteger el electrodoméstico, nunca debes encender el electrodomestico vacío. Cuando no hay alimentos ni líquidos que absorban la energía de las microondas, esta puede afectar los componentes internos y ocasionar daños en el equipo.

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