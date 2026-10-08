Truco del bicarbonato y el azúcar; destruye a cucarachas desde adentro, según la ciencia

La aparición de cucarachas en la cocina, los dormitorios o los depósitos del hogar representa uno de los problemas domésticos más persistentes y difíciles de erradicar.

Frente al elevado costo que implican los servicios de fumigación profesional y los riesgos asociados al uso constante de insecticidas comerciales formulados con sustancias químicas tóxicas, la búsqueda de alternativas caseras y económicas se ha intensificado en el ámbito doméstico.

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Entre las opciones populares destaca la mezcla de bicarbonato de sodio con un cebo dulce o grasoso, un método cuya eficacia fue evaluada y respaldada por una investigación científica publicada en la revista The Journal of Basic and Applied Zoology.



A diferencia de las trampas sintéticas o los aerosoles tradicionales, este método no actúa mediante contacto superficial ni despide vapores o toxinas al ambiente.

Su funcionamiento se basa en atraer al insecto a través de un cebo alimenticio para lograr la ingesta directa del preparado, lo que desencadena una reacción biológica letal en el organismo de la plaga.

¿Cómo funciona la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar contra las cucarachas?

El éxito de este remedio casero radica en el proceso químico que se produce una vez que el bicarbonato ingresa al tracto digestivo de la cucaracha.

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Tras la ingestión del cebo, el bicarbonato de sodio (\(NaHCO_3\)) se ioniza en el sistema digestivo del insecto y reacciona produciendo ácido carbónico (\(H_2CO_3\)). Esta reacción genera una acumulación masiva y veloz de gas dióxido de carbono (\(CO_2\)) en su interior.

Existen remedios caseros y trucos sencillos que ayudan a eliminar la plaga de cucarachas en el hogar de forma rápida y efectiva Foto: IA

Debido a que la estructura física del insecto no permite liberar esa presión gaseosa, el dióxido de carbono provoca un colapso interno que destruye sus órganos y su exoesqueleto desde adentro.

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Para que el insecto consuma el bicarbonato, es indispensable mezclarlo con un alimento atrayente que estimule su apetito o su sentido del olfato. Durante los ensayos de laboratorio y campo realizados por los científicos, se probaron dos tipos de cebos combinados con bicarbonato de sodio:

Mantequilla de maní con bicarbonato: Gracias a su intensa carga aromática y textura oleosa, logró atrapar a 578 individuos de las especies Blattella germanica y Periplaneta americana.

Gracias a su intensa carga aromática y textura oleosa, logró atrapar a 578 individuos de las especies Blattella germanica y Periplaneta americana. Azúcar refinada con bicarbonato: Actuó como un potente estimulante del apetito, capturando a 326 insectos.

Aunque la mantequilla de maní registró un mayor número de capturas en los conteos brutos, los análisis estadísticos del estudio determinaron que ambos alimentos son técnicamente comparables y altamente efectivos como cebos para ambas especies.

En condiciones reales de prueba en cocinas, dormitorios y depósitos, el preparado alcanzó una tasa de mortalidad de entre el 78,6% y el 85,2% de la población de cucarachas presente.

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¿Cómo preparar y aplicar la mezcla de bicarbonato de sodio en casa?

Si quieres aplicar esta fórmula en tu vivienda, la guía práctica de preparación y distribución requiere solo unos pocos pasos sencillos:

Dosificación: Mezcla partes iguales de bicarbonato de sodio con el cebo alimenticio elegido (una cucharada de bicarbonato por una cucharada de azúcar refinada o mantequilla de maní). Esta cantidad es suficiente para elaborar varias dosis. Distribución en puntos estratégicos: Coloca pequeñas porciones de la mezcla homogénea en recipientes planos, tapas de plástico o trozos de papel. Sitúalos en zonas oscuras, húmedas y de alto tránsito de insectos, como debajo del fregadero o bajo mesada, detrás de la heladera y electrodomésticos, y cerca de grietas o tuberías. Mantenimiento y renovación: Renueva los recipientes cada 48 horas. Esto evita que el cebo se apelmace con la humedad del ambiente o pierda la frescura necesaria para atraer a las cucarachas. Seguridad doméstica: Ubica siempre las trampas fuera del alcance de niños y mascotas para evitar ingestas accidentales del preparado.

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¿Cuáles son las limitaciones de este método casero y cuándo llamar a un profesional?

Aunque la evidencia científica demuestra que el bicarbonato reduce significativamente la presencia de cucarachas adultas, existen escenarios donde esta solución resulta insuficiente.

El bicarbonato actúa únicamente sobre los individuos que consumen el cebo de forma directa. En consecuencia, no destruye las ootecas (huevos) ni los nidos profundos ocultos en paredes o estructuras.

Por esta razón, el truco casero debe complementarse obligatoriamente con estrictas medidas de higiene doméstica, como sellar grietas, eliminar restos de comida y controlar las fuentes de humedad.

Ante la presencia de una infestación masiva o colonias muy arraigadas, los tratamientos caseros no bastan. En esos casos, los especialistas aconsejan recurrir al uso de geles industriales de transferencia secundaria o contratar servicios profesionales de control de plagas para lograr la erradicación completa de la colonia.

