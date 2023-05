Aerosmith anuncia su última gira: se despiden de los escenarios

Tras más de medio siglo de trayectoria, el grupo estadounidense Aerosmith , liderado por Steven Tyler, anunció este lunes su gira de despedida, llamada "Peace Out" y que empezará en septiembre. "Después de 50 años, 10 giras mundiales y más de 100 millones de fans... ¡Ha llegado la hora de una más antes de partir!", compartieron en Instagram.

La banda de rock clásico formada por Tyler (voz), Joe Perry (guitarra principal), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (bajo) y Joey Kramer (batería) ofrecerá 40 conciertos desde el 12 de septiembre en Filadelfia hasta el 26 de enero de 2024 en Montreal.

Aerosmith estará acompañado de The Black Crowes, quienes actuarán como los teloneros en esa gira que incluirá ciudades como Boston, Nueva York, San Francisco y Seattle, entre otras.

"Es una especie de oportunidad para celebrar los 50 años que llevamos. Nunca se sabe cuánto tiempo más va a estar todo el mundo sano para hacer esto", dijo Perry a la cadena Fox News sobre los integrantes del grupo, todos ellos mayores de 70 años.

La banda, fundada en Boston en 1970, anunció en un comunicado que Kramer no participará en la gira porque está centrado en el cuidado de su familia y en su salud. El grupo no ha publicado un nuevo disco desde el lanzamiento en 2012 de "Another Dimension!", el decimoquinto álbum de su trayectoria.

En mayo de 2022, Aerosmith canceló parte de su residencia en Las Vegas a causa de una recaída de Tyler en su adicción a las drogas.

Además, el vocalista se vio implicado indirectamente en diciembre en una demanda de agresión sexual, resultado de una supuesta relación que tuvo con una menor de edad en la década de los 70. La denuncia no mencionó explícitamente su nombre, pero, según la revista Rolling Stone, la demandante hizo pública en el pasado su experiencia con Tyler.

