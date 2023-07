Anahí dice no escuchar bien luego de haber sufrido accidente en el oído: ¿la gira se vería afectada?

Muy preocupados se encuentran los fanáticos de la agrupación mexicana RBD , pues luego de que a Anahí sufriera un accidente en su oído, las cosas no parecen mejorar de la manera que se esperaba.

En días pasados, la cantante y actriz, que en la serie televisiva interpretaba a ´Mía Colucci’ dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, unas impactantes imágenes que mostraban la lesión que sufrió en el tímpano, el cual según manifestó, se perforó mientras le estaban tomando la medida para sus ‘in-ears’, los cuales son algo así como unos audífonos que le permiten a los cantantes escucharse cuando se encuentran arriba de un escenario.

Si bien, desde entonces Anahí se ha mostrado muy optimista con su proceso de recuperación. No obstante, las cosas no parecen marchar como muchos esperaban, pues esta semana la cantante, dio a conocer que estuvo visitando a su médico y este no quedó muy contento luego de examinarla pues ‘Any’ como la llaman mucho de cariño, aún no escucha muy bien por ese oído.

Sin embargo, la cantante parece estar tan motivada con el tour que realizará la banda, que le envió un mensaje a todos sus fanáticos, manifestándoles que no permitirá que esto la frene pues por suerte por su otro oído escucha muy bien.

“Les juro que daré todo en este tour. De eso no tengan duda(…)Si no está al 100 ese oído, ¡tenemos otro! ¡Nada nos frena”, escribió la cantante que, a través de su cuenta de Instagram, ha dado a conocer que la agrupación ya se encuentra en ensayos, y que a estos la han acompañado sus dos pequeños hijos: Manuel y Emiliano.

Recordemos que el fenómeno musical visitará nuestro país en el mes de octubre, con un espectáculo que ha sido muy esperado por años, por parte de sus seguidores.

