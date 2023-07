Falleció la cantante Sinead O'conor, quien fue icono musical en los 90's

Este miércoles murió la cantante irlandesa Sinead O'Connor a los 56 años. La famosa artista alcanzó la fama internacional hace más de treinta años, con el tema "Nothing Compares 2 U", con el que arrancó una carrera marcada por el éxito profesional, pero también por la controversia.

Aún no se conocen las causas de su muerte, las cuales son materia de investigación. Lo único cierto es que deja un vacío en el panorama musical mundial y especialmente en Irlanda, donde era conocida tanto por su labor creativa como por su activismo en diversas causas.

O'Connor fue ganadora de un Grammy y estrella global desde que se lanzó al estrellato con un tema compuesto por Prince. La irlandesa poseía una extraordinaria voz que aplicaba a sensibles composiciones, con un estilo dulce y versátil que no le impidió convertirse en un icono contracultural y antisistema.

Su pasión por la música hizo que con 16 años cantara en "pubs" de Dublín y pronto se integró en formaciones de folk-rock. Fue fichada por el sello discográfico Mother, propiedad de U2, y así entró en contacto con los líderes de la célebre banda, el cantante Bono y el guitarrista David Howell, The Edge.

Debutó con éxito en 1987 con su álbum "The Lion and the Cobra", que fue número uno en diversos países y disco de oro en el Reino Unido, Irlanda y EEUU. En esa época mostró su apoyo al actualmente inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) y a su brazo político, el partido Sinn Féin, y también criticó la política social de la primera ministra británica Margaret Thatcher.

O'Connor acaparó titulares por romper en 1992 una foto del papa Juan Pablo II en un programa de la TV americana NBC, en protesta por los abusos sexuales en la Iglesia católica.

