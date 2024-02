Gabriel Arriaga se considera estancado tras no superar lamentable pérdida

Gabriel Arriaga reconocido cantante colombiano de música popularcon canciones exitosas como ‘Aunque no sea mayo’, ‘La noche perfecta’ y ‘Letra Chiquita’, compartió un emotivo testimonio sobre los desafíos que enfrenta en su vida personal y profesional. En una entrevista en el programa La Red de Caracol TV, Arriaga abrió su corazón y habló sobre su sentir en medio de tiempos difíciles.

Desde la trágica pérdida de su padre hace cuatro años, Arriaga ha luchado con problemas emocionales y anímicos, expresando abiertamente que aún extraña profundamente a su padre a quien recuerda con mucho cariño.

“Lo extraño, cada día me hace falta, fue mi amigo, pero tengo mi corazón y mi conciencia tranquila con ese papá que Dios me regaló, porque yo no se lo pedí”, fueron las palabras del artista las cuales compartió con lágrimas en los ojos.

El fallecimiento de su progenitor, a la edad de 81 años, debido a complicaciones pulmonares derivadas del tabaquismo, dejó una profunda marca en la vida del artista. Arriaga reveló cómo la salud de su padre se deterioró tiempo después de que dejara el cigarrillo, un golpe devastador para él y su familia.

Además de enfrentar la pérdida de su papá, Arriaga ha tenido que sortear obstáculos en su carrera artística. Aunque su más reciente sencillo fue lanzado hace dos meses, el cantante admitió sentirse estancado y enfrentar dificultades económicas que lo obligaron a prescindir de parte de su equipo de trabajo.

Sin embargo, su fe y determinación permanecen inquebrantables. “No estoy caído, estoy acurrucado para echar para arriba. De la mano de Dios voy para arriba, me toco fuerte porque casi no había trabajo, me tocó despedir a las personas que trabajan conmigo, he sido siempre muy positivo, cada día que me despierto le agradezco a Dios”. Afirmó Arriaga.

El testimonio sincero de Gabriel Arriaga ha conmovido a sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y solidaridad en las redes sociales. A pesar de los desafíos, Arriaga continúa siendo un símbolo de perseverancia y esperanza para muchos, inspirando con su música y su fortaleza ante la adversidad.

Por su parte los seguidores del artista le expresaron a través de los comentarios su respeto y cariño, dedicándole una palabras de aliento ante esta situación tan difícil por la que está pasando el artista.

“Es un hombre, muy joven, canta muy bonito. Le deseo mucha paz y ánimo para salir adelante porque tiene con qué hacerlo!”, “Gabriel querido al ser querido como tu papá, hay que dejarlo volar y descansar. Para que tú puedas hacer el duelo”. Fueron algunos de los comentarios.

