Jessi Uribe revela el secreto detrás de 'OK', su canción más famosa: está dedicada a un hombre

El cantante de música popular, Jessi Uribe , se prepara para una de las noches más importantes de su carrera, que tendrá lugar en el mítico Movistar Arena, en Bogotá, donde hará honor a su propia carrera, sus gustos musicales y sobre todo, intentará devolverle a todos sus fanáticos un poco del amor que le han dado desde que comenzó su carrera.

Por eso, en medio de las preparaciones de 'Palenque', el cantante nos brindó un espacio único para contarnos detalles de su vida y de uno de sus éxitos musicales más grandes, la canción 'OK', la cúal alberga una experiencia de no creer, pues aunque muchos no lo crean, esta canción la compuso pensando en un hombre.

De acuerdo con Jessi, él comenzó a salir con una mujer que estaba a su vez en una relación, en la que, según ella, pasaba por un mal momento, por lo que se la pasaba contándole cosas malas de su pareja y haciéndole ver que no lo quería por cosas que él hacía.

El cantante confesó que él conocía quién era ese hombre, del que ella tanto se quejaba y lo describió como una persona normal, que no merecía lo que le estaba pasando, descubriendo que ella estaba haciéndolo quedar como el malo de la película. Así que decidió coger papel y lápiz y escribir la que sería su segunda composición, metiéndose en el papel de ese hombre traicionado, que además de pasar un despecho, estaba siendo calumniado por su pareja.

"Yo escribí esa canción pensando en él, dedicándosela a ella. Ni siquiera tengo que ver en esa situación", fue una de las muchas precisiones que hizo el artista, quien con ese tema acumula 136 millones de reproducciones en YouTube, posicionándola como una de las más escuchadas de su carrera.

Por ahora, Jessi sigue ultimando detalles de lo que, más allá de un concierto, promete ser toda una experiencia para quienes vana a ir a verlo en Bogotá, interpretando no solo sus éxitos, sino también sus gustos musicales como la ranchera, prometiendo llevar sorpresas para todos sus seguidores.

