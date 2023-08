Karol G no logra contenerse y rompe en llanto en pleno concierto: ¿De qué se acordó?

La cantante colombiana Karol G no se pudo contener en uno de sus conciertos, y cuando se encontraba de rodillas en el escenario hablándole a su público se puso a llorar de la emoción pues no podía creer, que lo que un día soñó de niña, finalmente lo estaba logrando: llenar espacio tan multitudinario como lo es el estadio Rose Bowl, ubicado en Los Ángeles, California.

“Siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto. Yo sé que me dicen que soy una llorona pero no me importa. Miren, esto yo se los voy a agradecer toda la vida; que me den este momento a mi y a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos” dijo la cantante paisa, que actualmente se encuentra llevando a cabo su tour “Mañana será bonito” por los Estados Unidos.

En varios videos que deambulan actualmente en las redes sociales, se puede observar el momento exacto en el que la intérprete de ‘Mi ex tenía razón’ y ‘La Tusa’, rompe en llanto mientras su público la ovaciona por tener la valentía de expresar sus emociones sin tapujos.

Y es que todo parece indicar que el tour de ‘la bichota’ ha sido todo un éxito pues diferentes personajes pertenecientes a la farándula internacional han asistido a ver el espectáculo. Entre ellos figura la talentosísima cantante Alica Keys, la actriz Eiza Gonzáles y hasta Selena Gómez, quien al parecer se gozó el concierto ‘como Dios manda’, pues un video suyo bailando mientras Karol G cantaba, se ha hecho viral en los últimos días.

Selena Gomez en el "Mañana Será Bonito Stadium Tour" de Karol G ✨pic.twitter.com/I38uojlOHJ — J || Selena's Bestie (@selenatorswsel) August 19, 2023

