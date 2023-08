Se conocen detalles de cómo empezó la relación de Karol G con Feid

Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que la cantante colombiana de reguetón Karol G está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Su carrera musical se encuentra en la cúspide, y todo parece indicar que luego de la ruptura amorosa que vivió hace ya varios años con el cantante Anuel AA , su corazón finalmente logró hallar tranquilidad, pero sobre todo felicidad, pues encontró quien se apiadara de él, y lo cuidara.

Tras varios rumores que iniciaron en el año 2021, este 2023 finalmente se logró confirmar que 'la bichota' se estaba dando una nueva oportunidad en los campos del amor, con su colega, también reguetonero Feid. La buena nueva llegó luego de que ambos aparecieran juntos tomados de la mano caminando y se dejaran fotografiar sin problema alguno. De hecho, Karol salió muy sonriente en dichas imágenes, que como era de esperarse se hicieron virales en muy poco tiempo.

No obstante ninguno de los dos se había atrevido a hablar al respecto, por lo tanto los detalles de su relación hasta ese entonces estaban en manos de la imaginación de sus seguidores.

Fue hasta hace poco que la cantante paisa habló de Feid, en una entrevista con la reconocida revista ‘Rolling Stone’, donde apareció en la portada.

De acuerdo a las declaraciones de la intérprete de “Mi ex tenía razón”, ella y el ‘Ferxxo’, quienes se conocían desde muy jóvenes, se habían desconectado hace muchísimo tiempo pues sus carreras musicales habían tomado diferentes rumbos. No obstante, la paisa señaló que se habían vuelto a encontrar en el 2021 cuando ella iba a empezar su tour, y lo invitó para que fuera su telonero. Si bien, Karol no proporcionó más detalles, ni fue explicita al decir que sostenían una relación.

Sin embargo, la periodista encargada de hacer la entrevista, identificada como Isabella Herrera reveló que accidentalmente se quedó con el celular de ‘la bichota’, y vio que su fondo de pantalla era una foto de Feid.

"Más tarde, en el apuro por salir del hotel para su ensayo en el programa Today, accidentalmente tomo el teléfono equivocado del sofá, pensando que es el mío. En realidad, es de Karol, y el fondo es una foto de Feid".

Así que, aunque si bien, ninguno de los dos lo afirme, para muchos es más que claro que los artistas están actualmente en ´las mieles del amor’.

