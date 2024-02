Karol G y Tiesto lanzan 'Contigo Afterparty' y generaron controversia con el videoclip

Karol Gy Tiesto han unido fuerzas en 'Contigo Afterparty', el nuevo sencillo de la artista colombiana que promete ser un éxito en las listas de música. La canción, lanzada en todas las plataformas digitales, es una colaboración que combina los estilos únicos de ambos artistas, creando un sonido fresco y pegajoso que seguramente cautivará a los oyentes.

Tijs Michiel Verwest, conocido artísticamente como Tiesto, es un DJ, remezclador y productor discográfico neerlandés, además de ser dueño y fundador del sello Musical Freedom. En 2010-2011, fue votado como el "mejor DJ de todos los tiempos" por la revista Mix, destacando su influencia y trayectoria en la industria musical.

Por su parte, Karol G, reconocida por su estilo único y su capacidad para reinventarse en cada proyecto, sigue consolidándose como una de las figuras más importantes de la música latina. Con 'Contigo', la artista demuestra una vez más su versatilidad y su talento, conquistando a un público cada vez más amplio y consolidando su lugar en la escena musical internacional.

El videoclip de 'Contigo' se estrenó exclusivamente para los usuarios de YouTube Premium, generando gran expectativa entre los seguidores de Karol G. El video cuenta con la participación especial de Young Miko, quien acompaña a Karol G en una escena en la ducha, añadiendo un toque de sensualidad y misterio a la producción.

Esta colaboración marca la segunda vez que Karol G y Tiesto trabajan juntos, tras la exitosa colaboración en el tema 'Don't be shy' del DJ neerlandés en 2021. La química entre los dos artistas es evidente en 'Contigo', y su colaboración promete ser una de las más destacadas del año en la música urbana.

Sin embargo, el videoclip ha generado controversia entre los internautas debido a las escenas algo eróticas entre ambas artistas. En una de las escenas, se puede apreciar a Karol G y la artista puertorriqueña Young Miko, protagonizando una escena en la ducha dentro de una tina, lo que ha dejado a muchos espectadores sorprendidos y, en especial, a las mujeres, quienes lideran la larga lista de comentarios en las redes sociales.

"No entiendo por qué con una mujer ?", "Me gusta la canción , pero no entendí si es que eres lesbiana ahora ?", "Cómo dijo ella : A los chismosos hay que tenerlos confundidos 😂😂😂 y bien confundidos quedamos😢😂", "❤️Me encantó🔥 esta song es perfecta para el día de hoy 😍😻💗💘". Fueron algunos de los cometarios.

