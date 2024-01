La Voz Kids: los curiosos y burlescos apodos a los jurados

El pasado 9 de enero, los hogares colombianos se llenaron de música y emociones con el retorno de 'La Voz Kids', un reality de canto producido por Caracol Televisión que destaca por descubrir y promover el talento musical de niños entre 5 y 15 años. La séptima temporada, que promete ser tan cautivadora como las anteriores, cuenta con un jurado de lujo: Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek.

La convocatoria para esta temporada se cerró el 30 de septiembre de 2023, atrayendo a los mejores talentos infantiles de todo el país. El formato del programa consta de cuatro emocionantes etapas, las audiciones a ciegas, las batallas, los 'knockouts' y finalmente, la gran final. Durante este viaje musical, los participantes son guiados por un entrenador y un equipo de asesores reconocidos en la escena musical colombiana.

En los primeros capítulos, los jurados han compartido su emoción a través de las redes sociales, mostrando su apoyo a los pequeños concursantes. Además, los presentadores del programa han desempeñado un papel fundamental al presentar a los jóvenes artistas al público.

Uno de los momentos más destacados hasta ahora fue la audición de Sara Camila Matos, quien, después de cautivar con su voz, sorprendió al jurado al pedir ayuda para elegir su nombre artístico. Aunque solo Aleks Syntek volteó su silla, la niña decidió preguntar a los jurados por sus apodos de la infancia.

Publicidad

Entre risas, Andrés Cepeda reveló que le llamaban 'Tostao' debido a su inquietud y carácter necio. Greeicy Rendón, por su parte, compartió que la llamaban 'Yeliana' en referencia a su segundo nombre, revelando que no le gustaba hasta hace poco. Aleks Syntek, con humor, confesó que en la escuela le decían "'Ay, ya, cállate, cállate, que me desesperas', porque decían que me parecía a Kiko y además, hablaba hasta por los codos."

Con estas divertidas anécdotas, 'La Voz Kids' no solo destaca por el talento musical de los niños, sino también por las historias entrañables y divertidas que rodean a los jurados. La audiencia colombiana puede esperar una temporada llena de emociones y descubrimientos musicales.

Puedes ver:

Beéle: así fue su lucha para pegar su primera canción