Shakira reveló parte de su nueva canción; “Tiempo sin verte”

Shakira tiene bastante emocionados a sus seguidores con la revelación de su próximo álbum titulado"Las mujeres ya no lloran". El lanzamiento de este esperado disco ha generado un gran revuelo en las redes sociales donde los admiradores han estado ansiosos por obtener más detalles sobre lo que promete ser un trabajo musical excepcional.

El álbum, que está programado para lanzarse el 22 de marzo, ya ha dado a conocer algunas de sus joyas musicales, incluyendo los sencillos "TQG", una colaboración con la sensacional Karol G, y "Te felicito" en compañía de Raw Alejandro.

Sin embargo, la expectativa alcanza nuevos niveles con la revelación de los nombres de otras canciones que formarán parte de esta obra maestra. Entre ellas se encuentran "Puntería", "La fuerte", "Tiempo sin verte", "Cohete" y la enigmática "Nassau", que días atrás explicó el verdadero significado de esta canción.

Ahora, la barranquillera también publicó en sus redes sociales un pequeño adelanto de la que será la tercera canción de su álbum "Las mujeres ya no lloran", denominada ‘Tiempo sin verte’ el nombre de este tema musical con el cual la artista pretende seguir conquistando a sus seguidores.

Esta canción está compuesta con una mezcla de baterías y guitarras que hace que esta composición tenga un aire del pop que se escuchaba en los años 90, y será el tercer tema musical de los 17 en total que aparecerán en el tan esperado álbum.

En el pequeño fragmento del video que publicó la cantante en su cuenta de Instagram se escucha parte de la letra. “Llevo tiempo sin verte y sigo aquí, y no pasa un día que no piense en ti. Llevo tiempo sin verte y dime sí, aún me quieres y te acuerdas de mí”.

La publicación que ya se acerca a los 700 mil me gusta en su cuenta de Instagram, comienza con una pequeña frase de Shakira que dice: “Un sonido que siento muy mío… “Tiempo sin verte” de mi álbum #LMYNL se acerca la fecha…Marzo 22 LMY”.

Por su parte los ansiosos seguidores también expresaron todo su sentimiento a través de los comentarios realizados en la publicación. “sin duda es una canción de su esencia artística”, “Esa canción es tan Shakira, desde ya mí favorita del álbum”, “No puedo esperar para escucharlas todas. Te amo shaki”, dicen algunos de los comentarios.

