Vocalista de Maná arremete contra el reguetón

Fher Olvera, famosísimo vocalista de banda de rock mexicana Maná , se pronunció en medio de una entrevista hace pocos días para el diario español El Mundo y dio su opinión sobre lo que él piensa del reguetón.

Para el artista, algunas de las canciones más populares del reguetón carecen de ingenio y creatividad y su lenguaje puede caer en lo vulgar. Además dijo que la música latina está siendo invadida por el reguetón, lo que es una pena debido a la gran riqueza musical de la región.

“Estamos invadidos por el reguetón. Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina”, señaló el músico tapatío, quien argumentó que existen cada vez más propuestas musicales en este ritmo.

Además, el artista intérprete de canciones tan exitosas como, “rayando el sol”, “oye mi amor”, “me vale” y un listado bastante amplio de canciones, afirmó que algunas composiciones de reguetón parecen haber sido hechas al vapor, sin ingenio, creatividad o inspiración y resaltan por su lenguaje vulgar.

“Yo creo que no le están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento”, argumentó en la entrevista concedida al diario español.

Por otro lado cuando le preguntaron si descarta colaborar con Bad Bunny , Fher dijo que su propio hijo le comentó sobre la posibilidad de realizar un dúo con con el puertorriqueño o cualquier otro artista famoso de este género, con el fin de ganar más fama.

Después de escuchar la opiniones de su hijo, el cantante mexicano señaló que no tenía ninguna necesidad de hacer esto, pero que no descarta poder trabajar con otros artistas del género como la cantante española Rosalía .

"Hace cosas impresionantes. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco, porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española”, concluyó.

