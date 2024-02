A Madonna y Tokischa les llueven críticas por apasionado beso y caricias en pleno show

La polémica cantante Madonna , a sus 65 años, sigue marcando pauta en el mundo del entretenimiento, esta vez, gracias a un candente momento vivido durante su gira 'Celebration tour' en el Madison Square Garden de Nueva York. El beso compartido con la artista puertorriqueña Tokischa ha generado un revuelo en las redes sociales, dividiendo opiniones entre admiradores y críticos por igual.

Un encuentro inesperado en el escenario

La reina del pop, reconocida por su vanguardismo y energía sobre el escenario, sorprendió a sus fanáticos al besar de forma apasionada a su compañera de escenario Tokischa durante uno de sus conciertos en el emblemático recinto neoyorquino. Las imágenes del momento se volvieron virales en cuestión de minutos, despertando una ola de comentarios tanto de apoyo como de crítica.

Tokischa, la artista puertorriqueña, expresó su gratitud por la oportunidad de compartir el escenario con Madonna, describiéndola como amable, libre e icónica. En sus redes sociales, ambas artistas compartieron fotografías del momento, generando un debate entre los seguidores de ambas estrellas.

Reacciones en las Redes Sociales

El beso entre Madonna y Tokischa ha provocado una variedad de opiniones en las plataformas digitales. Mientras algunos elogian la audacia y la libertad de expresión de las artistas, otros critican la naturaleza provocativa del gesto.

Algunos usuarios consideran que la escena es un reflejo de la constante innovación y provocación que ha caracterizado la carrera de Madonna a lo largo de los años. Sin embargo, otros ven el acto como innecesario y cuestionan su relevancia en el contexto del espectáculo.

El gesto ha generado una discusión sobre los límites del espectáculo y la representación artística, con opiniones divididas sobre si el beso fue un acto de empoderamiento o simplemente una estrategia para llamar la atención.

Muchos son los comentarios en defensa, pero muchos más en contra, algunos de ellos son; "Ya no es show musical, es un show sexual", "Como desveo esto? Jajaja no quería continuar mi mañana así 😂 no sabia lo que se venía", "Sodoma y Gomorra en su máxima expresión", "Q tristeza 😢 este mundo 🌎🌎 va de mal en peor Dios mío pura perdición".

En definitiva, el beso entre Madonna y Tokischa deja una huella en la cultura pop contemporánea, suscitando debates sobre la libertad artística, la representación de la sexualidad y los estándares de la industria del entretenimiento.