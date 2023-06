Actriz de Pedro el escamoso dice que fue raptada por extraterrestres; la llevaron fuera de la Tierra

La actriz colombiana Sandra Reyes , recordada por varios papeles como la doctora Paula, en la novela Pedro el escamoso , llamó la atención recientemente por unas declaraciones en las que dijo haber sido testigo de la presencia de vida extraterrestre .

El tema fue hablado por la actriz en medio de una entrevista en la que habló de su experiencia paranormal y aseguró haber tenido contacto con el mundo extraterrestre luego de haber sido raptada por estos seres de otro mundo.

Según el relato de Sandra, en diálogo con el programa Buen Día Colombia, su experiencia ocurrió hace muchos años y ahora decidió contarlo públicamente "sin importar el qué dirán".

El relato de la actriz dijo que “yo estaba en un centro comercial hace muchos años y en ese centro comercial me pasó por en frente una señora con un carrito de libros. Paró frente a mí y un libro llamado El Rescate de la Tierra, que estaba lleno de ovnis, quedó frente a mi. Yo compré ese libro”.

Publicidad

Al hablar de este tema, la actriz aseguró que los seres extraterrestres no existen hace mucho en la Tierra, pero dijo que sí son los encargados de infundir miedo en la humanidad.

Y profundizando más en su experiencia, Sandra dijo que hace unos años fue raptada por extraterrestres y que estuvo dentro de una nave espacial.

“Hace mucho me llevaron a una nave y en ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Yo pensé que era una especie de sueño, pero sí. Hace muchos años me subí a una (nave espacial) y me sorprendió porque era transparente. Yo me subí y no había nada, era completamente transparente. Lo que pasa es que en ese momento no lo entendía, pero despuesito me llegó el libro”, sentenció la actriz.

Publicidad

Dijo que tras subir a la nave fue sacada de la Tierra para una "atmósfera rara", además dijo que no recuerda mucho de lo que vivió allí pero que eso la llevó a creer, con el tiempo, en la existencia de vida extraterrestre.

Por último Sandra Reyes se dirigió a las personas que hayan tenido experiencias paranormales para que "hablen sin miedo" sobre estos hechos vividos y sin importar si les creen o no.

Sandra Reyes sorprendió al afirmar que fue abducida por una nave extraterrestre👽 pic.twitter.com/x3w1qgFyMm — Ana (@PuraCensura) May 8, 2023

Te puede interesar: Matrimonio lleno de intereses; todo un “revoliu”