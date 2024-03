Alejandro Riaño y su apoyo a Mari Manotas al enterarse de su embarazo en medio de la separación

Una de las parejas de la farándula colombiana que se robó la atención durante su separación fue la compuesta por el comedianteAlejandro Riaño y la arquitecta Mari Manotas, quienes sorprendieron a todos al anunciar su divorcio tras año de matrimonio y tres hijos.

Luego de su separación en el mes de marzo del 2022, ambos decidieron tener una relación amistosa, pensando en el bienestar de sus hijos y en poder darles en cierto modo un buen futuro en familia, aunque también se le ha visto a ambos compartiendo con sus parejas sentimentales y sus pequeños hijos.

Hace algunos días Manotas dio una entrevista en 'Desnúdate con Eva', en la que habló de muchas cosas, entre ellas de su separación, revelando una situación muy incómoda que vivió junto a Riaño en el momento en el que se enteraron de que serían papás por segunda vez.

De acuerdo con Mari, los dos estaban en un momento en el que ya no querían estar juntos, de hecho, según ella, estaban discutiendo en la cama y diciéndose que las cosas ya no tenían soluciones y que se iban a separar.

En medio de esa situación, Mari sintió que algo no estaba bien con su cuerpo, por lo que fue al baño a vomitar por las náuseas, ahí fue donde decidió hacerse una prueba y salió a darle la noticia de que era positiva.

“Nosotros estábamos sentados en la cama hablando de que nos queríamos separar. Yo tenía una sensación rarísima, física, y yo: ‘Algo no está bien’. Me paro al baño en medio de la conversación y me hago una prueba de embarazo y sale positiva. Yo salgo con la prueba y yo creo que él pensaba que yo estaba sacando eso para no separarnos.”, dijo Mari Manotas.

Así mismo dejó claro que Riaño la acompañó durante el embarazo y estuvo muy pendiente, luego de que nacieran los mellizos se separaron y cada uno siguió con su vida.

