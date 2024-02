Alejandro Sanz mostró su faceta como padre y sorprendió a su hija en el día de su graduación

Alejandro Sanz, reconocido cantante y compositor español, es uno de los artistas del pop más sobresalientes a nivel mundial. Hasta el momento el artista ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo, ganador de 24 Grammys latinos y cuatro estadounidenses.

El español por estos días, dio a conocer mediante una publicación en su cuenta de Instagram la cual llega a los 7 millones y medio de seguidores, unas imágenes en donde comparte su alegría por la graduación de su hija mayor, Manuela.

Manuela de 22 años se graduó de diseñadora de modas. Lo curioso de esta noticia es que, Alejandro le dijo que no podría asistir a su ceremonia el día 10 de febrero, porque tenía algunos compromisos, pero le expresó lo orgulloso que estaba de ella y que le daba pena perderse este día tan importante.

Ante esta situación su hija no le vio ningún problema y tal vez acostumbrada a este tipo de situaciones, le respondió a su padre diciéndole que no pasaba nada y que ella se lo había imaginado, dando a entender que no debía preocuparse. "Ya papi, me imaginé. No pasa nada".

En el video que acompaña su publicación, se aprecia al artista justo en el momento antes de ingresar al auditorio, donde se estaba llevando a cabo la ceremonia, y le envió un mensaje a su hija diciéndole lo siguiente: “¿En serio creías que unos cuantos miles de kilómetros me iban a impedir estar contigo en un día tan especial para ti?”.

Una vez Alejandro ingresa al auditorio en donde estaba su hija acompañada de su madre y llevando consigo un ramo de flores, ella al verlo es gratamente sorprendida y no pudo evitar la emoción de ver a su padre en ese momento y comenzó a llorar mientras él la abrazaba.

Posteriormente, y luego de tan emotivo encuentro, el cantante la acompañó a recibir el diploma que la acredita de ahora en adelante como diseñadora de modas. Después vinieron las fotos para el recuerdo.

“Qué bonita inocencia la tuya, mi niña @manuela.snzm. Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación vida mía. Te amo ❤️”. Escribió Alejandro Sanz.

