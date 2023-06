Alina Lozano revela infidencias de su relación con Jim Velásquez

Una de las parejas más controversiales y polémicas del momento es la que está conformada por la actriz Alina Lozano y el también actor Jim Velásquez, los dos concedieron una entrevista en nuestro programa Kallejiando y revelaron infidencias de cómo inició esta relación que a la fecha ya pinta para matrimonio.

La principal polémica en esta relación se da porque la actriz es 30 años mayor que su novio Jim, sin embargo esto no ha sido impedimento para que los dos tortolitos divulguen su amor a los cuatro vientos. Durante la entrevista al preguntarles acerca de cómo inició su relación cada uno dio su versión.

"Yo conocí a Alina cuando tenía 16 años, un tío me presentó con ella porque iba a abrir un grupo de actores, yo estaba estudiando actuación entonces me presentaron con ella para que me empezara a representar y empezó a manejar mi carrera", recordó Jim, a la vez que sostuvo que desde un principio tuvieron mucha cercanía y que ella "cayó rendida" cuando él cumplió los 18 años y sacó su cédula.

Por su parte Alina Lozano recordó que por ser pedagoga artística está acostumbrada a trabajar con muchos jóvenes, "lo conocí a través de un amigo en común, le hice un personalizado... Eso de trabajar con jóvenes es bien delicado porque tiene que ser exageradamente respetuoso y saber y tener la distancia adecuada", mencionó la actriz.

También expresó que desde un inicio el joven tenía comportamientos extraños como el llegar una hora antes de la cita, "me llamaban y me decían ya llegó y yo decía pero por qué tan temprano". En ese momento de la entrevista Jim la interrumpió y reveló que ella lo invitaba a su apartamento.

Los dos aclararon que en ese tiempo cuando se conocieron, Alina realizaba las clases en un salón de su conjunto por lo que al llegar más temprano ella tenía que invitarlo a pasar, "pero hablábamos de arte, él jamás puede decir que tuve un gesto de coqueteo en ese momento", reveló.

En días anteriores la pareja reveló también algunos detalles en sus redes sociales en las que mencionaron que se conocieron hace aproximadamente 7 años y que la relación se volvió más cercana cuando decidieron empezar a colaborar para grabar contenido en redes sociales.

“Empezamos actuándolo y de un momento a otro se volvió tan real que empezamos a sentir que ya no era actuado”, dijo Jim.

En el video también mencionaron la diferencia de edad y los comentarios que han recibido por este hecho, "cultural y socialmente se acepta y se da por sentado que si un hombre muy grande tiene una mujer joven es que obviamente la mantiene, es que le da plata, pero cómo se juzga y se castiga de duro a la mujer que tiene un hombre joven a su lado con una diferencia de edad tan grande", dijo Alina.