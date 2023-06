Alina Lozano hace seria advertencia a su novio Jim Velásquez: “Ni en las curvas me vuelve a ver”

En La Kalle tenemos los mejores invitados, es por eso que tuvimos una divertida charla con la pareja del momento, Alina Lozano y Jim Vásquez, quienes han dado mucho de que hablar en las redes sociales , luego de que se conociera de que tenían una relación sentimental.

Todo subió de nivel cuando en un programa matutino Jim Velásquez decidió pedirle matrimonio a Alina, en vivo y en directo, una escena que dejó boquiabiertos a más de uno, pues muchos piensan que su relación es falsa y lo único que tienen es una estrategia de publicidad alrededor de un amorío, pero cuando el joven se arrodilló le puso fin a esas sospechas.

La misma Alina lo recordó en Kallejiando e incluso aprovechó la pregunta para darle una seria advertencia a Jim, pues según ella en una conversación cotidiana él le pregunto sobre su vida y la idea de casarse algún día, a lo que ella fue tajante con su postura de que ya no era algo que estuviese en sus planes, lo que hizo que Jim guardara el anillo unos cuantos meses.

Pero en vivo y en directo, Alina le dijo: “Yo a veces, les confieso, que todos los días me levanto mirando a Jim y pienso que me va a decir que es una broma, y yo se lo dije, después del evento del anillo, donde esto llegue a ser una broma, ni en las curvas me vuelves a ver, ni como amigos quedamos”.

Dejado claro que no está para chistes y que su relación es seria. Finalmente, supimos que Jim tenía miedo de que Alina dijera que no, pero todo terminó bien y al parecer se estarían casando en un par de meses, o por lo menos es lo que tienen planeado de cara su futuro, teniendo en cuenta que tienen más planes, como seguir trabajando juntos.

