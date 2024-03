Alina Lozano se sale de casillas y se enfrenta a vigilante de su edificio

Alina Lozano reconocida por su icónico papel como 'Doña Nidia' en la exitosa telenovela "Pedro el Escamoso", nuevamente está en el ojo de la opinión pública debido a un altercado con el portero del edificio en donde la actriz reside actualmente.

Alina, famosa también por su relación conJim Velázquez,quien es considerablemente menor que ella, ha generado controversia tras publicar un video donde se le ve discutiendo acaloradamente con el celador del conjunto.

En video quedó registrada la acalorada discusión que se originó porque, según Lozano, el portero le negó el acceso al edificio a su esposo Jim. Sin embargo, el portero argumentaba que la actriz no estaba cumpliendo con los protocolos necesarios para permitir el ingreso de su pareja al edificio. En respuesta, Lozano alega diciendo que “cual protocolo” y aseguraba que ya había presentado la carta necesaria para facilitar el acceso de Jim.

"Son unos irrespetuosos que se creen los dueños del edificio", expresó Lozano visiblemente alterada durante la discusión con el portero. Ante la advertencia de hacer público el video en sus redes sociales, volviendo la situación un poco más tensa.

En internet, los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones al respecto. Algunos mostraron su apoyo a la reconocida actriz, mientras que otros cuestionaron su comportamiento en el conflicto con el portero. La discusión se ha vuelto viral en redes sociales, generando un intenso debate entre los seguidores de Lozano.

“¿Pero cómo que no lo dejan entrar, él no vive ahí? Pensé que vivían juntos”, “Cómo no se va a disgustar si la casa es de ella y puede entrar el que ella quiera”, “Ya dejen tanto show que pereza pobre Vigilante”. Son algunos de los comentarios.

Este incidente ha puesto nuevamente a Alina Lozano en el centro de la atención pública, recordando no solo su trayectoria en la televisión colombiana, sino también su vida personal y los conflictos que la rodean. Por el momento, la actriz no ha emitido ningún comunicado oficial respecto al altercado con el portero de su edificio.

La polémica continúa generando cientos reacciones, una situación más de las que ya acostumbra a verse en la vida de Alina Lozano que siempre da de qué hablar, esta vez con el personal de seguridad de su residencia.

