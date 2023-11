Alzate envía contundente advertencia a los ladrones: "van a tener una ráfaga de plomo".

El cantante de música popular Alzate, denunció a través de un video que publicó en sus redes sociales, que él y su equipo de trabajo habían sido víctimas de robo. De acuerdo a las declaraciones del artista, los ladrones los humillaron y por si fuera poco, les pusieron armas en la cabeza.

El hecho ocurrió mientras el intérprete de canciones como 'Maldita traición' y 'Mi venganza', viajaba en su bus, el cual vale la pena resaltar, es un vehículo lujoso y muy bien equipado, el cual él mismo diseñó con el objetivo de que su equipo de trabajo viajen muy cómodos cuando se encuentran de gira.

Cómo era de esperarse, el hecho generó un gran sentimiento de rabia e indignación en el artista, a tal punto que envío una fuerte advertencia:

"Lo que esta sucediendo no nos había pasado nunca (...) entonces yo también me voy a enfierrar y me los voy a lamber. Cuando vuelvan aquí, nos los vamos a lamber a todos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Porque las personas de bien, no importa si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse; porque si no es la vida de ellos, es la vida de nosotros". anotó el artista quien manifestó que en su bus se ha recorrido toda Colombia, y esta es la primera vez que se tiene que enfrentar a una situación así.

En medio de todo su enojo, Alzate también manifestó que si los verdugos se atreven a volver, no la van a pasar nada bien pues "van a tener una ráfaga de plomo".

Ante los hechos, internautas no se han quedado con las ganas de opinar y varios hicieron un llamado de atención al presidente Petro pues manifiestan que la inseguridad parece estar creciendo cada vez más en el país.

