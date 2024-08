Andrea Nocetti no se quedó callada y expresó por qué viste a sus hijos como "niñas"

La reconocida actriz y exreina de belleza colombiana, Andrea Nocetti, responde a las críticas sobre cómo viste a sus hijos, aclarando que es una elección personal basada en tradiciones europeas y no un intento de influir en su identidad.

Andrea María Noceti Gómez, una de las actrices y modelos más reconocidas de Colombia, ha vuelto a ser el centro de atención, no por su carrera en la televisión o su pasado en el mundo de la belleza, sino por una polémica relacionada con la forma en que viste a sus dos hijos.

Aunque Nocetti ha estado alejada del foco mediático, dedicándose a su familia en Estados Unidos, las redes sociales no la han dejado escapar del ojo crítico de sus seguidores.

En una reciente entrevista con el programa 'La Red' de Caracol Televisión, la actriz cartagenera abordó de manera directa los comentarios que ha recibido sobre la vestimenta de sus hijos, quienes, según algunos usuarios en redes sociales, se ven como "niñas".

Nocetti no se quedó callada y defendió su elección, explicando que es un estilo basado en tradiciones europeas que ella y su esposo, Elliot Minski, han decidido adoptar.

"Yo creo que hay que tener empatía y también hay que respetar porque yo visto a mis hijos por un estilo. No estoy diciendo que todos los niños europeos se vistan así, sino que es una moda española, como inglesa, muy tradicional, de la época de antes, porque a los niños los vestían así y se ven como más elegantes, más bien vestidos", comentó Nocetti durante la entrevista, dejando claro que su decisión no tiene ninguna intención de afectar la identidad de sus hijos.

La actriz también se mostró sorprendida por la intensidad de las críticas, especialmente aquellas que sugieren que su elección de vestimenta podría tener un impacto negativo en el desarrollo de sus hijos.

"No siento que lo esté afectando en nada. No estás enfocando la identidad de un niño de ninguna manera. Yo soy una persona muy abierta a eso y ese es mi gusto", afirmó, subrayando que la preocupación de algunos usuarios sobre su deseo de tener una hija es infundada.

Nocetti, quien ganó popularidad por su papel de Fernanda Sanmiguel en la telenovela 'Nuevo rico, nuevo pobre', ha mantenido una presencia constante en redes sociales, donde comparte momentos de su vida familiar.

Sin embargo, esta exposición también ha traído consigo críticas sobre la crianza de sus hijos, algo que ella afronta con tranquilidad y firmeza.

"No estoy traumada por no tener una hija, y la manera de vestir de mis hijos no tiene nada que ver con eso", puntualizó la actriz, cerrando con un llamado a la empatía y al respeto hacia las decisiones personales en la crianza de los hijos.

Con esta declaración Andrea Nocetti espera poner fin a las especulaciones y continuar disfrutando de su vida familiar, sin que las críticas afecten su manera de vivir o la de su familia.

