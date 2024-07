Andrea Valdiri culpa a Felipe Saruma por sus kilitos de más durante su matrimonio

La creadora de contenido Andrea Valdiri volvió a ser tendencia gracias a una fuerte declaración que realizó en sus redes sociales hacia su exesposo Felipe Saruma.

Valdiri ha mostrado por medio de videos sus fuertes rutinas de ejercicio y su cambio físico drástico después de la ruptura con Saruma.

Tras su separación a mediados del 2023, nunca se reveló oficialmente porque le pusieron fin a su relación. Después de que oficializaran la ruptura cada uno continuó con sus proyectos.

Desde que Valdiri y Felipe Saruma decidieron separarse, ambos han enfocado sus esfuerzos en sus carreras digitales y en su bienestar físico. Han compartido regularmente sus rutinas de ejercicio y los resultados obtenidos, inspirando a sus seguidores con historias sobre su dedicación a la salud.

Publicidad

Recientemente, Valdiri mostró un notable cambio físico desde su divorcio, publicando un video donde aparece esbelta y tonificada, comparándolo con una foto de su boda. La publicación incluyó la frase: “Nena no... lo mío no era estar casada”, lo que generó controversia entre sus seguidores.

La empresaria y bailarina no dudó en subrayar la importancia de una buena alimentación.

Publicidad

“Es un tema de que te sepas alimentar, te concientices a que no todos los alimentos son buenos, los alimentos no te hacen engordar, simplemente eres tú lo que comes, lo que le das al cuerpo. Recuerden que esto es un templo y eso se va a ver reflejado… mi mayor motivación soy yo misma, quería ver cambios, resultados y ese fue mi sacrificio…. No solo es físicamente, sino psicológicamente”, concluyó.

Sin embargo, la reacción en las redes no fue unánime. Aunque muchos la felicitaron por su transformación, otros la criticaron por, según ellos, culpar indirectamente a Felipe Saruma de su aumento de peso durante su matrimonio.

Algunos usuarios defendieron a Saruma, señalando que no es justo atribuir el cambio físico de Valdiri a su relación matrimonial. Mensajes como “Qué vieja tan malagradecida, ese hombre estuvo con ella en sus peores momentos” y “ella no está tranquila sin tirarle a Saruma” se sumaron al debate.

Publicidad

Mira también: Andrea Valdiri bajó 20 kilos con una dura rutina de ejercicio