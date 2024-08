Andrea Valdiri habla sobre fotos filtradas con Felipe Saruma: "Mi papá está preocupado"

La vida de Andrea Valdiri, conocida por su presencia en redes socialesy su carrera en el entretenimiento, ha vuelto a ser foco de atención debido a la reciente filtración de supuestas fotos privadas en internet.

La barranquillera, famosa por su actividad en plataformas digitales, ha tenido que salir al paso para desmentir la autenticidad de las imágenes que han generado un torbellino de especulaciones entre sus seguidores.

En un video publicado en sus redes sociales, Valdiri aclaró que las fotos en cuestión no corresponden a ella. La situación, que inicialmente parecía un simple malentendido, se volvió más personal cuando la influencer compartió que su padre estaba preocupado por el incidente.

"Cuando me pasa algo en redes, toda mi familia se pone a averiguar lo que está pasando. Mi hermana me escribe: ‘Andrea, mira lo que colocaron de ti. Mi papá está preocupado’”, relató Valdiri.

La preocupación de su padre por las imágenes y el impacto que esto ha tenido en su familia es evidente para la bailarina.

La confusión comenzó cuando Valdiri, tras salir del gimnasio, fue alertada por su hermana sobre la circulación de las fotografías. A pesar de la alarma inicial, la influencer trató el asunto con su característico sentido del humor.

“Soy yo, pero como que me quitaron la ropa y la vieja tiene un triángulo en la pepita y yo tengo láser, es decir, ese triángulo no me lo hago desde 1980”, comentó Valdiri, refiriéndose a una alteración digital evidente en las imágenes.

La barranquillera también reveló que las fotos, que se han vuelto virales, parecen haber sido manipuladas con inteligencia artificial. Valdiri utilizó su plataforma para calmar a sus seguidores y desmentir cualquier asociación de las imágenes con ella.

“Es algo incómodo, pero me río por la situación con mi papá. Padre, esa no soy yo. Yo te aviso cuando salga en Playboy así divina, espectacular”, concluyó, mostrando que, a pesar de la incomodidad del momento, sigue manejando la situación con su estilo característico.

