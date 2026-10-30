Así fue la experiencia de Dragon y Caballero con la ayahuasca: “Sentí mucho miedo”

Durante su reciente visita a El Klub de La Kalle, el emblemático dúo de música urbana tropical Dragon y Caballero habló sobre los motivos que hicieron posible su reencuentro después de una década de separación.

Más allá de los acuerdos musicales y legales, uno de los aspectos que marcó el proceso de regreso fue la transformación personal que vivió Dragon, cuyo nombre es Armando Páez, después de participar en una ceremonia de ayahuasca en Colombia.

Publicidad

Puedes leer: Dragon y Caballero revelaron por qué se distanciaron durante un tiempo: “Prefiero tu amistad”



¿Por qué Dragon decidió hacer el ritual de ayahuasca?

Tras la pausa del dúo en 2014, Dragon se radicó en Estados Unidos. Allí trabajó en producción audiovisual junto a un amigo en Los Ángeles y se dedicó a su vida familiar con sus tres hijos en Las Vegas. Sin embargo, durante ese periodo comenzó a sentirse desconectado de su faceta artística. A esto se sumó el impacto emocional de la pandemia, una etapa en la que empezó a cuestionarse diferentes aspectos de su vida.

En medio de ese proceso, un conocido le compartió una reflexión que terminó marcándolo: "El mundo siempre está tratando de distraernos... como es dentro es fuera, tienes que resolver tu problema primero adentro".

Publicidad

A partir de ese momento, Dragón comenzó a practicar meditación. Tiempo después, por recomendación de una periodista cuyo padre realizaba ceremonias ancestrales, decidió viajar a Colombia para vivir la experiencia con ayahuasca.

¿Cómo fue la experiencia de Dragon con la ayahuasca?

Publicidad

Para participar en la ceremonia, el artista tuvo que cumplir una preparación previa de dos semanas. Según contó, recibió varias instrucciones relacionadas con su alimentación y sus hábitos durante ese periodo.

"El tipo me da las instrucciones: mira, no puedes tener relaciones sexuales durante dos semanas, no puedes comer carne, no puedes usar ningún tipo de alucinógeno ni de alcohol... ni tampoco podía ver contenido de adultos... eso es para llegar limpio mentalmente", relató.

El día del ritual, después de caminar durante aproximadamente 45 minutos por la vegetación hasta llegar a una pirámide de madera, la ceremonia comenzó con una práctica de rapé. Posteriormente, hacia las 12:45 de la madrugada, Dragon ingirió la preparación líquida. Sin embargo, los primeros momentos de la experiencia estuvieron marcados por el miedo que le produjeron las reacciones de otros participantes.

Puedes leer: Mickey Taveras reveló detalles de la vez que se perdió en Tumaco: “Sigo corrido”

Publicidad

"Comienza lo primero que ves: un man comienza a revolcarse así como si se le hubiese poseído algo y otro sale corriendo... te lo juro que yo en mi vida había sentido tanto miedo, o sea ni en la montaña rusa", contó.

El artista explicó que, ante el temor que sintió, comenzó a hacer bromas para intentar manejar la situación. "Yo decía: ¿Y si esta vaina me sienta mal a mí ahora?'".

Publicidad

Dragon y Caballero hablaron sobre los motivos de su distanciamiento temporal y su relación de amistad Foto: imágenes tomadas de La Kalle

Durante la experiencia, aseguró haber visualizado la figura de un jaguar antes de quedarse dormido. Según su relato, despertó hacia las 6:30 de la mañana y, aunque sintió que había dormido durante toda la noche, tuvo la percepción de que el viaje había durado apenas siete minutos.

¿Cómo influyó la experiencia en el regreso de Dragon y Caballero?

Después de la ceremonia y de un periodo de integración de aproximadamente dos semanas, Dragon aseguró que comenzó a reflexionar sobre su comportamiento y a reconocer aspectos de su personalidad que habían influido en su vida y en la relación con su compañero.

Publicidad

"Me di cuenta de que era una persona muy egocéntrica y no me daba cuenta... Estaba encerrado en mí mismo. Ya comienzas a verte de una manera como que: bro, tú no eres el centro del mundo y estás aquí de paso", mencionó.

Publicidad

El cantante explicó que, a partir de esa experiencia, decidió enfocar su vida en tres pilares: el cuidado del cuerpo, la salud mental incluida la manera de hablarse a sí mismo y el aspecto espiritual. Con esa nueva perspectiva, sintió que estaba listo para retomar su proyecto musical junto a Caballero y decidió llamarlo para proponerle el regreso. "Cuando yo dije: 'Doni, creo que ya tengo al Dragon y ahora sí vamos a regresar'".

Al escuchar su historia durante la entrevista, Caballero celebró el proceso personal de su compañero y comentó entre risas: "Ahora yo le doy gracias a la ayahuasca... la gente siempre pregunta: ¿por qué volvieron?".

De esta manera, los artistas recordaron uno de los episodios que marcó su reencuentro y el camino que recorrieron para volver a trabajar juntos, después de varios años de separación.

Mira también: