¿Bebé a bordo? Paola Jara revela si tiene intenciones de tener bebés con Jessi Uribe

La cantante de música popular Paola Jara y J essi Uribe, conforman una de las parejas más sonadas de la industria de la música y el entretenimiento. El inicio de su relación estuvo rodeado de polémica, sin embargo su amor parece ser 'contra viento y marea' y cada vez que se les ve juntos, se les ve muy contentos.

Y es que es innegable que Paola y Jessi han logrado crear un gran equipo no sólo en el campo sentimental, sino también en el laboral, pues ambos se apoyan en sus carreras musicales, las cuales se elevan cada día más.

Y aunque si bien, la pareja tiene muchos 'haters' que no pierden oportunidad, para lanzar comentarios incómodos y llenos de veneno, también hay quienes les expresan palabras y deseos cargados de afectos, entre los que se incluye la llegada de un bebé.

Un tema sobre el cual tanto Jessi como Paola han sido muy cuestionados, pues dentro de sus fanáticos hay quienes manifiestan que "entre más pase el tiempo, más difícil puede resultar para ella". Y es que la insistencia es tanta, que hace poco a través de la dinámica de la caja de preguntas de Instagram , un seguidor de la intérprete de canciones como 'Salud por él' y 'Murió el amor', le inquirió si ella se veía siendo mamá, a lo que ella no tuvo lío en responder.

"Oiga, ustedes si me preguntan a mí este tipo de cosas. Eh no sé, vamos a ver qué nos depara el destino. Pero si me imagino, y me encantan los bebés, me encantan los niños, los amo muchísimo”.

Luego de dicha declaración, el cuestionamiento que surge es si Jessi sí quiere, pues recordemos que él ya es padre de cuatro: Sarah, Alan, Roy y Luna.

