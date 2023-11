Carolina Cruz confesó que dejó la universidad: “Siempre me arrepiento”

Carolina Cruz , reconocida presentadora del programa 'Día a día' de Caracol, abrió su corazón compartiendo detalles íntimos sobre su formación y las razones detrás de no haber concluido sus estudios universitarios en Comunicación Social. La también modelo y exreina de belleza reveló aspectos poco conocidos de su juventud, marcada por el equilibrio entre las pasarelas, las aulas y las canchas de fútbol.

Carolina Cruz inició su carrera como modelo y reina de belleza, alcanzando la fama al participar en el Concurso Nacional de la Belleza como Señorita Valle en 1999, donde obtuvo el título de virreina. Aunque estudió Comunicación Social, la presentadora confesó que no logró completar su carrera académica, un arrepentimiento que lleva consigo. "Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento", compartió Cruz, añadiendo que su experiencia en el concurso de belleza le enseñó valiosas lecciones sobre la importancia de no siempre ser la primera.

Además de su trayectoria en la televisión, Carolina Cruz sorprendió al revelar que, en su juventud, fue porrista del equipo de fútbol América de Cali, un pasaje que llenó de alegría a su familia al obtener entradas gratis a los partidos. La presentadora reflexionó sobre los desafíos de equilibrar su vida como porrista y estudiante, destacando las complicaciones que surgían al trasnochar en los partidos y tener que madrugar para asistir a clases al día siguiente.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, Carolina Cruz compartió su admiración por las reinas de belleza, destacando que a lo largo de los años han demostrado ser más que "una supuesta cara bonita". Expresó su deseo de que el Reinado de Colombia recupere su prestigio y respeto, reconociendo a todas las personas que forman parte de esa "familia hermosa" que ha traído alegrías al país.

La revelación de Carolina Cruz brinda una perspectiva más completa de la vida de la presentadora, mostrando la diversidad de roles que ha desempeñado a lo largo de los años y las lecciones valiosas que ha aprendido en el camino.

