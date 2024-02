Carolina Cruz entre lágrimas pidió ayuda por una difícil situación: “Dios mío, qué hago”

Carolina Cruz es sin duda una de las presentadoras y modelos más conocidas en el mundo de la farándula en Colombia. Su paso por grandes producciones la han puesto en un lugar privilegiado, Aunque su fama no ha sido únicamente por su talento, sino también por conformar una familia con el actor Lincoln Palomeque.

A pesar de que su relación se terminó, causando un revuelo en el medio, quedaron unidos de por vida al tener un pequeño bebé llamado Salvador, quien infortunadamente nació con algunos problemas de salud, algo que tuvo a la modelo muy triste y pasando uno de los peores momentos de su vida.

Gracias a ese proceso con su pequeño Salvador, Carolina Cruz decidió ayudar a aquellas personas que, así como ella, tienen sus pequeños enfermos, pero no cuentan con las posibilidades económicas para solventar los tratamientos médicos, creando así la fundación Salvador de sueños.

Pues bien, a raíz de esta bonita labor, la presentadora ha conocido muchas historias de niños que necesitan ayuda y a través de sus redes sociales y con lágrimas en los ojos habló de un pequeño que está pasando por una dura situación.

“Paso por estos lados a contarles la historia de un chiquillo que me tiene con el corazón en la mano. Me dan ganas de llorar y todo porque yo soy muy sensible con estos temas, Dios mío, qué hago. Ayer me llegó esta historia, por medio de una persona que conozco, a ver si alzamos la voz y logramos que el Ministerio de Salud o el Invima nos ayuden a importar lo que esta familia necesita”, dijo Carolina Cruz.

De acuerdo con la presentadora, el niño necesita un fármaco experimental, que al parecer es lo único que puede darle una esperanza de vida, pero que lastimosamente es muy costoso y no se encuentra en el país, por lo que acudió a sus seguidores para poder encontrar una ayuda y una solución.

“Yo de solo pensar la angustia que siente esta mamá por su chiquito, me angustio también. Y si conocen a alguien que pueda ayudar a esta familia, que son conocidos de alguien que me escribió y me pidió el favor de hacer un voz a voz, espero nos puedan ayudar y lograr una esperanza de vida para este chiquito”, culminó diciendo Cruz.

