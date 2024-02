Cat Janice, la cantante con cáncer terminal que hizo una canción para dejar dinero a su hijito

En medio de la trágica batalla contra el cáncer terminal, la cantante y madre estadounidense, Cat Janice, ha encontrado una manera conmovedora de dejar un legado duradero para su hijo. Con un corazón valiente y determinado, Cat lanzó su última canción con el objetivo de recaudar fondos para asegurar el bienestar financiero de su hijo una vez que ella ya no esté presente en este mundo.

Su historia, llena de amor y sacrificio, ha resonado profundamente en las redes sociales, donde miles de personas se han unido para apoyar su causa y honrar su valentía.

El viaje de Cat con el cáncer comenzó en noviembre de 2021, cuando notó una masa en su cuello que resultó ser un tumor maligno poco común.

Después de someterse a cirugía y quimioterapia, la enfermedad pareció remitir, solo para regresar de manera más agresiva, haciendo metástasis a sus pulmones y dejando a Cat enfrentándose a un diagnóstico desalentador; sin embargo, en lugar de rendirse ante la desesperación, Cat decidió enfrentar su destino con valentía y determinación, encontrando una manera de convertir su dolor en un acto de amor y generosidad hacia su hijo.

Con el corazón lleno de amor y el deseo de asegurar el futuro de su hijo, Cat se propuso componer su última canción. 'Dance You Out Of My Head' se convirtió en su himno final, una canción que no solo expresaba su amor incondicional por su hijo, sino que también servía como un medio para recaudar fondos para su cuidado y protección futuros.

El 19 de enero de 2024, Cat lanzó la canción al mundo, y en poco tiempo se convirtió en un éxito viral, acumulando más de 500 mil reproducciones en plataformas como YouTube y TikTok.

Acompañando el lanzamiento de la canción, Cat compartió conmovedoras palabras en su cuenta de Instagram, donde expresó su amor por su hijo y su gratitud por el apoyo que había recibido. Con cada centavo ganado de la canción destinado a una cuenta bancaria especial para su hijo, Cat dejó claro que su amor y preocupación por él trascenderían más allá de su vida terrenal.

Así suena 'Dance You Out Of My Head', de Cat Janice:

