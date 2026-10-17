Certificado médico que frena a Aleks Syntek: este es el trastorno psiquiátrico que padece

Si sigues de cerca la actualidad de la música latina, probablemente te enteraste de las novedades recientes sobre Aleks Syntek.

El reconocido compositor e intérprete mexicano, de 54 años y cuyo nombre de pila es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, confirmó que debe hacer una pausa en sus compromisos internacionales y posponer su gira por el continente europeo.

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A través de un video difundido en sus redes sociales, el artista explicó de forma directa que esta decisión responde a recomendaciones médicas enfocadas en su salud mental. Para brindar total claridad a sus seguidores, Syntek hizo público el certificado médico oficial firmado por su especialista tratante.



¿Cuál es el diagnóstico psiquiátrico de Aleks Syntek?

El dictamen emitido por el psiquiatra de cabecera del cantante, el doctor Luis Solís Rojas, señala de manera explícita que el artista presenta un "trastorno psicótico no especificado".

De acuerdo con el documento presentado por el propio músico, esta condición se encuentra codificada con la clave 6A2Z dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11), elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la certificación médica explicativa, el especialista detalla la evaluación clínica de Raúl Alejandro Escajadillo Peña y la ruta de cuidado prescrita.

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En el documento se especifica que, debido a su cuadro clínico actual, el cantante debe abstenerse temporalmente de realizar viajes por vía aérea, abarcando tanto vuelos nacionales como trayectos internacionales.

La indicación médica fija como límite de restricción el mes de diciembre de 2026, periodo en el cual se busca que el compositor avance en su recuperación y alcance una mayor estabilidad frente a los estresores asociados a su situación cotidiana.

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El profesional tratante enfatizó que, una vez que su estado de salud lo permita, el artista podrá retomar sus traslados aéreos con la frecuencia habitual.

¿Por qué Aleks Syntek tuvo que posponer su gira de conciertos por Europa?

La consecuencia directa de esta prescripción psiquiátrica es el aplazamiento de su tour internacional. Aleks Syntek tenía planificado cruzar el Atlántico con la gira titulada 'Total Syntek Tour', un proyecto diseñado para festejar sus 35 años de trayectoria artística.

Entre las ciudades e itinerarios incluidos en la agenda europea se encontraban presentaciones en Dublín, la zona del Reino Unido, España y Alemania.

El propio cantante detalló a sus fanáticos que el médico determinó que no puede someterse a viajes de muchas horas en un trasatlántico por el momento.

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A pesar de tener que postergar los shows en Europa, Syntek envió un mensaje de tranquilidad a su audiencia internacional, asegurando que las fechas serán reprogramadas tan pronto como sus médicos autoricen los desplazamientos.

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Mientras cumple con el tratamiento indicado, el artista aclaró que mantendrá únicamente sus conciertos domésticos dentro de México y zonas geográficas cercanas que no impliquen trayectos aéreos prolongados.

¿Qué antecedentes y polémicas precedieron el anuncio médico de Aleks Syntek?

La revelación sobre su diagnóstico se produjo tras una serie de episodios controversiales en los que el músico se vio involucrado en plataformas digitales.

El 15 de septiembre de 2026, durante un concierto en vivo, Syntek tuvo un cruce de palabras con un sector del público que le exigía cantar temas fuera de su repertorio programado.

Según explicó el intérprete, su molesta reacción ocurrió porque algunos asistentes en estado de ebriedad estaban generando altercados y arrojando elotes y cervezas hacia zonas donde se encontraban niños y adultos mayores.

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Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente, provocando que diversos usuarios en redes sociales lo calificaran con adjetivos sobre su salud mental.

Ante las críticas masivas, el cantante publicó un video respondiendo de forma irónica: “Sí, sí soy desequilibrado mental. Estoy loco”.

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En esa misma declaración, comparó la locura con la creatividad artística e intelectual, citando a figuras como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Copérnico, Arquímedes, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez.

Posteriormente, el compositor hizo un llamado a los medios de comunicación solicitando que cesen las especulaciones sobre su vida privada, afirmando que el mundo del espectáculo destruyó a su familia.

No obstante, este fenómeno en redes impulsó de forma paralela un repunte en sus métricas digitales, registrando un incremento del 630 % en las reproducciones de sus canciones y permitiéndole alcanzar los 6.9 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming.

Con una carrera iniciada en 1979, que abarca nueve álbumes y reconocimientos como tres Billboard Awards y un Latin Grammy, el artista enfoca ahora su atención en el tratamiento médico prescrito por su psiquiatra.