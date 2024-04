Aleks Syntek desestima el álbum de Karol G arrojándolo a un inodoro

El renombrado cantante y productor mexicano Aleks Syntek, volvió a generar titulares, esta vez por sus comentarios sobre el últimoálbum de la popular cantante colombiana Karol G.En una reciente entrevista en el programa de YouTube 'El pódcast más pedido', conducido por Gabo Ramos, Syntek no dudó en expresar su opinión sincera sobre la música de sus colegas, lo que desató una ola de reacciones en las redes sociales.

Cuando se le presentóel álbum 'Mañana será bonito' de Karol Gdurante una dinámica en la entrevista, Syntek no dudó en desecharlo, lanzándolo simbólicamente por el inodoro.

Sus palabras fueron claras: "Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad".

Esta acción no pasó desapercibida para la audiencia, generando una variedad de opiniones y comentarios en las redes sociales. Al finalizar la dinámica, Syntek incluso bromeó al respecto, diciendo: "No me vayan a funar, no me vayan a funar", evidenciando su conocimiento sobre la posible reacción de sus declaraciones.

Esta no es la primera vez que Aleks Syntek genera controversia con sus opiniones sobre ciertos géneros musicales. En el pasado, expresó críticas hacia el reguetón, llegando incluso a sugerir la regulación del volumen de este estilo musical en lugares públicos. Sus comentarios han generado debates sobre la diversidad musical y la libertad de expresión en la industria.

En un momento en que la música sigue siendo un tema de debate y reflexión, las opiniones de figuras prominentes como Aleks Syntek siguen generando atención y dando lugar a discusiones sobre la evolución y la diversidad de la música en el mundo contemporáneo.

