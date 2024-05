Christian Nodal pide respeto para familiares de Cazzu: "Paren con el odio"

El pasado 23 de mayo, Christian Nodal y Cazzu sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación. La noticia impactó aún más debido a que solo han transcurrido ocho meses desde el nacimiento de su primera hija, Inti.

La ruptura de esta pareja de artistas generó una ola de especulaciones, entre ellas, un supuesto robo en su residencia en Argentina mientras estaban de viaje en París. Según medios internacionales, unos ladrones irrumpieron en su hogar y se llevaron varias pertenencias de valor. Según los mismos medios, supuestamente se habría tratado de un familiar o unos familiares de Cazzu quienes habrían sustraído dichas pertenencias.

Christian Nodal se pronunció al respecto, pidiendo respeto y deteniendo los rumores. “Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta. A la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina", expresó el cantante.

Recientemente, el intérprete de música regional mexicana publicó un comunicado explicando la situación de su relación y solicitando privacidad. En su mensaje, Nodal subrayó que la relación, que duró dos años y dio como fruto el nacimiento de su hija, debía ser respetada. “Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen. Que no se expandan la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”, concluyó el cantante de 'Botella tras botella'.

Las palabras de Nodal fueron bien recibidas por parte de su público quienes le valoran la madurez con la que ha manejado la separación y su compromiso como padre para asegurar que su hija crezca en un entorno lleno de amor y estabilidad. A pesar de la difícil situación, el cantante ha mantenido una postura de respeto y protección hacia su ex pareja y su familia.

Christian Nodal anuncia que se separa de Cazzu Foto: Instagram @cazzu y @nodal

El cantante enfatizó que las publicaciones recientes han herido a personas que él ama y respeta profundamente, y pidió a la prensa y al público en general que no crean todo lo que circula en redes sociales.

Esta separación ha sido un tema de gran interés para los medios y sus seguidores, quienes han estado atentos a cada detalle. Sin embargo, la prioridad de Nodal es clara: proteger a su hija y mantener un ambiente sano para ella, lejos de las controversias y rumores infundados.

En la red social X la cuenta @itolerateshit publicó una captura de pantalla con la solicitud del artista en la que además escribió que "Nodal pidiendo respeto hacia Cazzu, la madre de su hija a la prensa machista y horrenda de México", sin embargo muchos de los comentarios, de usuarios que interactuaron con el post, enfatizaron en que el rumor provino de un periodista argentino.

Nodal pidiendo respeto hacia Cazzu, la madre de su hija a la prensa machista y horrenda de México pic.twitter.com/CNbg5ioYHs — jaz (@itolerateshit) May 29, 2024

