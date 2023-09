Comparan a Clara Chía con un hombre tras lucir bikini chiquitico: "Se le ve la antena"

Clara Chía nuevamente se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se difundieran varias fotografías de ella en traje de baño y en compañía de Gerald Pique, su pareja; varios usuarios pusieron en duda que fuera mujer.

En las imágenes se ve a la joven de 24 años disfrutar junto al exjugador del Barcelona ; sin embargo, llamó la atención su apariencia y muchos no dudaron en dejar comentarios al respecto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a

Al parecer, las fotos habrían sido logradas por un paparazzi que no se perdió ningún instante de la controversial pareja, quien permanece abordo de un yate.

Publicidad

"Tiene más cuerpo un delito", "no hagan zoom, se le ve el pasado", "se le nota el paquete”, “tiene algo extraño en la entrepierna”, “se le ve la antena del wifi”, "no es como Shakira, pero no está mal", son algunos de los comentarios en la publicación replicada en Instagram por @rastreandofamosos.

A pesar del fuerte debate en redes sociales, algunos usuarios salieron en su defensa y pidieron dejar tranquila a la pareja, que, parece disfrutar su romance día a día.

¿Quién es Clara Chía Marti?

Publicidad

Clara Chía, nacida en Barcelona, es una joven de 24 años que ha acaparado la prensa mundial, tras confirmar su relación con Gerald Pique, expareja de Shakira y con quien el exfutbolista tuvo dos hijos, Milán y Sasha.

La joven realizó estudios en Publicidad y Relaciones Públicas y actualmente trabaja en Kosmos, empresa de Piqué. De la vida personal de Clara Chía se conoce poco, pues ha sido hermética en su privacidad.

Te puede interesar: ReTóxicos capítulo cinco: Olieron vómito y hasta mie#d@