A través de redes sociales se hizo viral el video de un joven, quien aparentemente es rechazado por quien sería su "enamorada" en plena estación de TransMilenio, en Bogotá; el 'soldado caído' estaba ingiriendo bebidas alcohólicas.

En las imágenes, compartidas inicialmente en la red social TikTok y grabadas por otro usuario del sistema, se ve al joven insistiéndole a una mujer, quien en pocos minutos lo rechaza y continúa su camino lejos de la estación Fucha, donde se dieron los hechos

El arreglo de flores y los globos terminaron sin llegar a su destino. Y aunque algunos usuarios hablan de que pudo ser una declaración de amor fallida, otros creen que el joven buscaba el perdón de la mujer.

Al final se ve al joven tomar 'guaro' y en total soledad, aunque desde en la primera grabación era evidente su estado de alicoramiento.

“¡Ay! Que pecadito, al parecer los hombres también tienen sentimientos”, “¿qué haría?”, “los dramas de TransMilenio, nunca faltan”, "así de grande fue la cagada", "uno ya no puede pelear con la mujer porque ya lo están grabando”, "a mí no me engañas, algo debiste haber hecho", son algunos de los comentarios en la publicación difundida por el usuario @dj_killyoficial.

Por el momento se desconoce la identidad del joven y si lo "perdonaron"; sin embargo, varias personas se han solidarizado con él y aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo.

