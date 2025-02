El día que Paquita la del Barrio y Romeo Santos se enfrentaron en un duelo, ¿quién ganó?

El día que Romeo Santos enfrentó a Paquita la del Barrio en un duelo musical es un recuerdo que sigue vivo entre sus seguidores, especialmente tras el fallecimiento de la icónica cantante mexicana el 17 de febrero de 2025. La noticia de su muerte en su hogar de Veracruz conmocionó a todo el país, que rindió homenaje a su trayectoria de más de cinco décadas en el Regional Mexicano.

En medio de los tributos, resurgió un video de 2010 que mostró a Paquita y al grupo Aventura, liderado por Romeo Santos, en un duelo musical durante una emisión del programa de Don Francisco. Este enfrentamiento se convirtió en uno de los momentos más comentados de la época.

La dinámica fue clara: Romeo, conocido por sus letras románticas y seductoras, se midió contra Paquita, famosa por sus temas directos y críticos hacia los hombres infieles.

La audiencia estaba expectante. Romeo inició el duelo interpretando "Te invito", con versos llenos de galantería , mientras Paquita, fiel a su estilo, respondió con "Cuando el destino", un tema de Pedro Infante que dejó claro que no estaba para juegos.

La tensión aumentó cuando Romeo prosiguió con "No, no, no" , una colaboración con Thalía, intentando ganar terreno con su característica voz seductora. Paquita, sin inmutarse, contraatacó con "Qué poco hombre eres" , una canción que desarmó cualquier intento de conquista.

Romeo cambia de estrategia

Romeo decidió cambiar la estrategia y optó por el reguetón, interpretando "Noche de sexo". Se levantó de su asiento, se acercó a Paquita y comenzó a bailar de manera provocativa. El público reaccionó entre risas y sorpresa, mientras Paquita, visiblemente divertida y algo avergonzada, mantuvo la compostura.

El golpe final llegó cuando ella, con su característico humor sarcástico, entonó una estrofa demoledora: "Ahora que estuve contigo, pobre machito engreído, ya te vi en paños menores y he podido descubrir, que en verdad no tienes nada, pero nadita de nada, nada de qué presumir".

Ese duelo musical, entre la reina del desamor y el rey de la bachata, quedó grabado en la memoria colectiva como un enfrentamiento divertido, pero también como muestra del talento y la personalidad indomable de Paquita la del Barrio, cuya partida deja un vacío en la música latina.

